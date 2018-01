Giornata della memoria, 15 foto per non dimenticare quando il mondo inorridì

Cronaca

No, non è una “ricorrenza”. Non è uno dei tanti orpelli celebrativi che caratterizzano la nostra vita civile. No, la Giornata della Memoria è qualcosa di più come il 25 aprile (la Liberazione) e il Primo maggio (la Festa dei Lavoratori). E’ un giorno di ricordo, chiaro, ma anche di espiazione, il segnale che tutti - nessuno escluso - dovrebbero aver capito quanto il sonno della ragione (il nazifascismo) abbia reso nero e sporco quello che un grande storico ha definito il “secolo breve”, vale a dire il Novecento.

In quel 27 gennaio del 1945, l’Armata Rossa liberò il campo di concentramento di Auschwitz. E lì, l’Europa e poi il mondo intero, non poterono più far finta di niente. Per la prima volta i pochi sopravvissuti raccontarono la loro storia, la storia di chi morì, tra le sofferenze più crudeli, sotto la mannaia dei “volenterosi” carnefici di Hitler.

Il 27 gennaio, insomma, come luce di verità sulle tenebre del mostro nazifascista. Una ricorrenza designata dalle Nazioni Unite il primo novembre 2005.

Il mondo intero inorridì nel vedere com’erano ridotti i sopravvissuti e rimase pietrificata a fronte degli strumenti di tortura utilizzati. Tutti coloro che, in particolare le scolaresche, hanno ripercorso i passi dei condannati sono tornati diversi, spaventati all’idea che un gruppo di esseri umani potesse anche solo concepire uno sterminio di massa pianficato nei minimi dettagli nei confronti di ebrei, zingari, omnosessuali, comunisti, socialisti, testimoni di Geova...

Era in quei campi che doveva esserci la “soluzione finale”, cioè lo sterminio totale del popolo ebraico. Il nazismo annientò circa 6 milioni di ebrei.

Quel giorno, ad Auschwitz, c’era anche Primo Levi che, in “Se questo è un uomo”, scrisse: “Noi giacevamo in un mondo di morti e di larve. L’ultima traccia di civiltà era sparita intorno a noi e dentro di noi”.

