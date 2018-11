Violenza sulle donne, un tratto rosso sul viso di Vip e calciatori

Non sono solo le donne, ad avere un tratto rosso sul viso nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne: all'appello di Mara Carfagna, che ha dato il via alla campagna 'Non è normale che sia normale' (FOTO) - hanno aderito anche molti uomini del mondo dello spettacolo e dello sport. Tra tutti Fiorello, l'attaccante della Roma Patrik Schick, Francesco Montanari. Alessandro Borghi. E poi hanno aderito attrici come Claudia Gerini e Maria Grazia Cucinotta, conduttrici come Barbara D'Urso, politiche come Giulia Buongiorno.

