Covid, i grafici della Fondazione Gimbe. Aumentano ricoveri e terapie intensive

Nuovo monitoraggio sulll'andamento del Covid in Italia a opera della Fondazione Gimbe. Nella settimana dal 28 luglio al 3 agosto rallenta la crescita dei nuovi casi, anche se il presidente Nino Cartabellotta mette in guardia: i contagi "rimangono indubbiamente sottostimati dall’insufficiente attività di testing e dalla mancata ripresa del tracciamento dei contatti". Restano stabili i decessi, ma continuano a salire i pazienti ricoverati in area medica e nelle terapie intensive. Sul fronte vaccini - continua la fondazione Gimbe - torna a salire la percentuale delle prime dosi sul totale delle somministrazioni, ma la campagna vaccinale, ormai dipendente dai vaccini a mRna, può contare su un numero di dosi insufficiente per mantenere il ritmo