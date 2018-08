Ponte Morandi Genova, le foto dall'alto

Cronaca

Tragedia a Genova, un viadotto completamente tagliato in due. Da una parte l'asfalto, dall'altra il vuoto. È quello che si vede dalle impressionanti foto che dall'alto riprendono il crollo del ponte Morandi, venuto giù questa mattina Genova: 200 metri di carreggiata hanno portato giù in una caduta libera una trentina tra auto e camion che stavano percorrendo l'A10 in quel trattto. Un tir verde fermo a pochi metri dal crollo guarda il vuoto di fronte a sé mentre la pioggia continua a battere incessantemente sulla città. Decine di morti stimati, ancora ignote le cause del crollo

