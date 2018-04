Gela, colpito clan che trasformava le armi giocattoli in vere

Cronaca

Duro colpo a Cosa nostra è stato inferto dalla Polizia di Caltanissetta che, in collaborazione con il commissariato di Gela, ha arrestato 10 persone responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione, traffico e spaccio di stupefacenti e all'alterazione, rendendo idonee allo sparo armi giocattolo o, a salve, alla vendita, cessione di armi comuni da sparo, con l'aggravante di avere agito per agevolare il clan Rinzivillo, vicino a Cosa Nostra a Gela e sul resto del territorio siciliano. Le rivelazioni di un pentito dal primo luglio 2013, hanno aperto la strada alle indagini sulle organizzazioni mafiose di Gela e su alcuni soggetti soliti a modificare armi da fornire anche ai clan mafiosi ed al traffico di droga.