I funerali di Nadia Toffa, sulla bara la cravatta delle Iene

La cattedrale di Brescia scoppia di persone: parenti, amici, colleghi della tv, gente comune. Tanti, tantissimi quelli che amavano Nadia Toffa e che sono accorsi oggi nel giorno dei suoi funerali. "Sei stata forte, ma a me non me la dai a bere, sei stata forte ma anche così fragile, sei stata una donna amante della giustizia", ha detto nell'omelia Don Maurizio Patriciello, conosciuto per il suo impegno nella Terra dei Fuochi, che lei ha fatto venire da Caivano (Napoli): voleva che fosse proprio lui a trovare le parole per l'ultimo saluto.

Parole toccanti: "Sei stata capace di mettere l'Italia sotto sopra, l'Italia in subbuglio in questi giorni- ha detto ancora il sacerdote - sei stata capace di unire nord e sud, la terra dei fuochi con Brescia, sei entrata nel cuore di tutti. Ma non perché andavi in tv. Nadia non è stata solo apprezzata e stimata, ma è stata amata, il che è tutta un'altra cosa. Nadia sei stata amata perché hai amato la verità".

Sul feretro la cravatta da iena, a ricordare la passione per quel mestiere che l'ha avvicinata al pubblico, come pochi personaggi della tv

Ultimo aggiornamento il 16 agosto 2019 alle 11:33