Funerale di Raffaella Carrà: la commozione di Vip e gente comune

Affollatissima la basilica dove si è tenuta la cerimonia funebre. Molti i colleghi e gli amici della Raffa nazionale, la commossa omelia dei frati di San Giovanni Rotondo. "Raffaella ballava e cantava, ed era fantastica ma poi ha fatto anche il direttore artistico, facendo un lavoro che era per gli uomini. Avrei voluto avesse ballato per me almeno una notte", ricorda Milly Carlucci all'uscita della cerimonia funebre . "Dobbiamo ricordarla col sorriso". E così fanno i moltissimi fan che affollano piazza del Campidoglio: oltre all'applauso finale, lunghissimo, hanno intonato le canzoni più note della Raffa nazionale, come 'Ballo, ballo da capogiro' e poi il 'Tuca Tuca'.