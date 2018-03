Fabrizio Frizzi, il ricordo commosso di amici e colleghi sui social

Cronaca

La morte improvvisa di Fabrizio Frizzi ha lasciato un profondo dolore tra amici e fan. Nel corso delle ore, i social si sono riempiti del commosso addio dei colleghi di televisione, musica e cinema. Tutto il mondo dello spettacolo italiano piange Fabrizio quel volto gentile e quell'uomo sempre pacato con tutti. Su Twitter, Facebook e Instagram sono davvero tantissimi i personaggi famosi che piangono il conduttore deceduto nella notte al Sant'Andrea di Roma, chi condividendo un ricordo personale, chi una foto e poche parole.

"Grazie amico mio per tutto", scrive Antonella Clerici nel condividere la foto di un abbraccio. Con Frizzi e l'amico Carlo Conti, la Clerici avrebbe dovuto condurre la nuova edizione de "I Migliori anni". "La tv perde uno dei suoi uomini migliori. Non solo un grande professionista ma una persona per bene. Coraggiosa e gentile. Mancherai tantissimo" scrive Cristina Parodi. Max Giusti aggiunge: "Voglio ricordarti col sorriso che avevi sempre anche se oggi, sono morto un po` anche io! Ti voglio bene, Fabrizio". "Ciao Fabrizio. Ti voglio ricordare così, sorridente e molto umano" il pensiero di Eros Ramazzotti. Distrutto Leonardo Pieraccioni: "Stamani, leggendo tutti i ricordi dove lo definiscono come una Brava Persona sento davvero che non sono parole di circostanza, era assolutamente così". Elisabetta Gardini scrive: "Se ne va volto storico Rai. Una persona molto amata dal pubblico perche' sembrava un po' il compagno di scuola, l'amico di sempre, il figlio o il fratello minore. Mai sopra le righe e sempre con il sorriso. Ricorderò sempre con affetto gli anni di lavoro insieme. Ciao Fabrizio".

