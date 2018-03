Eurofighter Typhoon, ecco i caccia che hanno infranto il muro del suono in Lombardia

Cronaca

Eurofighter Typhoon è un gioiello di tecnologia applicata al campo militare, è un caccia multiruolo tra i più avanzati. Il velivolo, il cui prototipo era designato EFA, cioè European Fighter Aircraft, è figlio della collaborazione tra Italia, Gran Bretagna, Germania e Spagna. E' un velivolo multiruolo, "Swing Role", di quarta generazione, bimotore, con ruolo primario di caccia intercettore e da superiorità aerea.

La progettazione e produzione del Typhoon vede un consorzio di tre società: Alenia Aermacchi (confluita in Leonardo, nuovo nome di Finmeccanica dal 2017) Airbus Group e BAE Systems,. Nasco così nel 1986 una holding comune, Eurofighter GmbH. Il progetto è gestito dalla NETMA NATO Eurofighter and Tornado Management Agency, che agisce anche come primo cliente.

Del consorzio faceva parte anche la Francia, ma a causa di disaccordi sulle autorità costruttive e funzionali, Parigi lo lasciò per sviluppare indipendentemente il Dassault Rafale. Tanta la strada fatta da quel primo aereo, il British Aerospace EAP, che effettuò il primo volo il 6 agosto 1986. Nel 27 marzo 1994 il battesimo dell'aria è per il primo prototipo dell'Eurofighter. Il nome del velivolo, Typhoon, è stato formalmente adottato nel settembre 1998 e nello stesso anno sono stati firmati i primi contratti di produzione.

Ma la produzione fu ritardata anche perché con la fine della Guerra Fredda sembrava ridotta la domanda europea di aerei da combattimento e c'erano anche contrasti tra i vari Paesi interessati sulla condivisione dei costi e sulla divisione della produzione.

Alla fine il Typhoon entrò in servizio operativo nel 2003. Il caccia è in dotazione alle Forze aeree austriache, l'Aeronautica Militare italiana, l'Aeronautica militare tedesca, la Royal Air Force e l'Aeronautica Militare Spagnola. Ma è stato venduto anche fuori dall'Europa come e alla Royal Saudi Air Force e l'Aeronautica Militare Reale dell'Oman.

L'agilità nel combattimento aria-aria lo rendono estremamente efficace contro altri aeromobili. L'Eurofighter secondo gli espreti sarebbe inferiore solo all'F-22 Raptor, degli Stati Uniti,, anche se il Raptor costa quasi il doppio. L'Eurofighter ha visto il suo battesimo del fuoco in combattimento durante l'intervento militare in Libia del 2011 con la Royal Air Force e l'Aeronautica Militare, eseguendo missioni di ricognizione e bombardamento a terra.

Il Typhoon ha anche assunto la responsabilità primaria per le funzioni di difesa aerea per la maggior parte delle nazioni coinvolte nel progetto.