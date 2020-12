Decreto Natale: le slide di Conte su spostamenti e divieti

Arriva il decreto di Natale e l'Italia si ritrova rossa per tutti i festivi e prefestivi fino alla Befana, con i negozi, i bar e i ristoranti chiusi e il divieto di uscire da casa propria se non per motivi di lavoro e salute. Il governo ha varato la nuova stretta sotto forma di decreto legge per evitare i rischi delle feste, i pranzi e le cene possibili da detonatori per una terza ondata a gennaio e febbraio. "Possiamo ragionare di una zona rossa nei festivi e nei prefestivi dal 21 dicembre al 6 gennaio, sarà vietato ogni spostamento tra le regioni per scongiurare un innalzamento della curva contagi", ha spiegato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in diretta conferenza da Palazzo Chigi. Il premier si è avvalso di slide per illustrare i provvedimenti, eccole: