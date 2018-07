Daisy Osakue ferita a un occhio: "Stavolta è stato razzismo"

Cronaca

"Ecco come mi hanno ridotto i miei aggressori. Nonostante questo penso che l'Italia sia un paese bellissimo ma sta prendendo piede una brutta "malattia" ovvero il razzismo. Grazie a tutti i messaggi di supporto e di amore che sto ricevendo in queste ore!", scrive Daisy Osakue, la 22enne di origine nigeriana, pesista della nazionale di atletica, ferita nella notte a Moncalieri. A paura finita, la ragazza arla apertamente di aggressione razzista: "Non hanno detto nulla, è stato un atto di codardia pura. Hanno solamente lanciato l`uovo. Non mi piace usare la carta del razzismo ma questa volta lo è. Si saranno detti 'Quella è una zona di prostitute di colore', a mio avviso mi hanno scambiata per una di loro. Non credo sapessero che fossi Daisy, che tifo Juve, che mi piace il blu e sono in nazionale, semplicemente hanno visto una ragazza di colore in quel punto lì e hanno voluto fare questo `gesto di coraggio`", dice a Sky TG24. Raccontando la dinamica dei fatti, Daisy ha spiegato: "verso mezzanotte e un quarto ero in corso Roma a Moncalieri, stavo attraversando e ho visto un`auto che stava arrivando di corsa, a velocità aumentata. Ho attraversato di fretta e arrivata sul marciapiede ero tranquilla. Nel momento in cui io e l`auto eravamo sulla stessa linea d`aria, ho sentito un colpo fortissimo all`occhio. Mi sono accasciata a terra, mi sono toccata e ho visto del liquido, mi sono spaventata temendo fosse acido. Ho gridato, altre persone si sono avvicinate e hanno visto gusci di uova e tuorli, ci siamo resi conto che era un uovo e mi sono tranquillizzata un po'. Quest`auto è passata e non si è fermata, mentre era a tutta velocità mi ha lanciato l`uovo". Circa invece il suo stato di salute l`atleta ha smentito l'ipotesi di dover essere sottoposta ad operazione: "sto bene, il medico mi ha detto di riposare qualche giorno. Sarò pronta a riallenarmi e continuare per la mia strada. Ho un`abrasione e delle lesioni sulla cornea e liquido sulla retina, però con riposo, gocce e cortisone dovrei stare bene".