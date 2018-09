Cronaca

Crollo ponte: Toti, ferrovia a pieno regime dal 4/10

Dal 4 ottobre riapre a pieno regime la ferrovia verso Nord, quella che passa sotto il ponte Morandi crollato lo scorso 14 agosto. Lo rende noto in conferenza stampa il presidente della Regione Liguria, e commissario per l'emergenza, Giovanni Toti, che ringrazia Rfi e il sindaco Bucci per il lavoro svolto. (ANSA).