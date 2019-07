No Tav, corteo in marcia verso Chiomonte

"I popoli in rivolta scrivono la storia. No Tav fino alla vittoria". In marcia tra slogan, cori e battimani il popolo dei No Tav, che dal campeggio dell'Alta Felicità di Venaus si è diretto verso il cantiere di Chiomonte della Torino Lione. Dalla folla spuntano bandiere degli altri movimenti solidali con 'il popolo della valle': "No Muos, No Tap, No Grandi Navi" e via di questo passo

Ultimo aggiornamento il 27 luglio 2019 alle 15:53