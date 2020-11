Covid, la protesta contro le scuole chiuse. I ragazzi di 'School for future'

Stanchi della Dad, di stare da soli a casa davanti al computer per le lezioni in streaming, gli studenti italiani cominciano ad attivarsi. E sulla scorta di Anita, la prima studentessa collegata su zoom dai gradini del suo liceo, un gruppetto ga invaso le strade davanti alle scuole. L'iniziativa - ribattezzata 'Schools for future', per emulare i "Fridays for Future" di Greta Thunberg - per ora parte da Torino (dalla scuola media 'Italo Calvino' e dal liceo classico 'Gioberti'), ma potrebbe presto estendersi in tutt'Italia. Gli studenti, circa una decina, dicono di voler tornare nelle loro aule. Con i loro computer, i loro tablet e i loro libri seguono le lezioni a distanza, ma in strada e non a casa. Chi seduto per terra, chi sui gradini degli istituti chiusi. Sono state Anita e Lisa le prime ad aver lanciato questa forma di protesta giorni fa, sedute al banco, da cui si alzano solo al termine delle lezioni. "Qualcosa è cambiato dopo questi giorni - dice Anita contenta di vedere altri ragazzi in strada con lei - c'è più coscienza tra gli studenti, ma anche nelle persone più grandi". La dodicenne è stata paragonata a Greta Thunberg, un pò per il suono simile del nome, ma soprattutto perché è considerata il volto del neonato movimento. "Io però non voglio essere famosa, voglio solo tornare a scuola", respinge il paragone la studentessa.