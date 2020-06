Coronavirus, scontri a Mondragone tra italiani e bulgari

Ancora tensione a Mondragone, davanti alla zona rossa istituita dalla Regione Campania e nella quale 49 persone, tra le quali molti braccianti bulgari, residenti nei palazzi Ex Cirio ora focolaio di coronavirus, sono risultate contagiate da Covid 19.

Un gruppo di italiani, da questa mattina sono davanti ai blocchi che delimitano l'area dichiarata zona rossa a presidiare il territorio dopo la fuga di alcuni residenti stranieri per sottrarsi a tamponi e quarantena, ha strappato targhe di auto bulgare e le ha mostrate come fossero trofei. La risposta non si è fatta attendere, e uno dei residenti in quarantena ha lanciato una sedia contro i manifestanti che hanno risposto lanciando sassi contro vetture parcheggiate e distruggendo vetri. Alcuni hanno anche provato a sfondare il cordone di forze dell'ordine per entrare in contatto con una persona che inveiva contro di loro.