Cronaca

Corea Nord:Kim e inviato Xi Jinping insieme a saluto d'onore

(ANSA) - PYONGYANG, 9 SET - Il legame tra Corea del Nord e Cina è pienamente ristabilito: in aggiunta ai tre incontri avuti in pochi mesi da Kim Jong-un con il presidente Xi Jinping, oggi c'è stato il saluto d'onore congiunto riservato dal leader a Li Zhanshu, al termine della parata militare in piazza Kim Il-sung per i 70 anni della fondazione dello Stato. Li, numero tre nella scala gerarchica del Pcc, presidente dell'assemblea parlamentare e braccio destro politico di Xi, è a Pyongyang come rappresentante speciale del presidente cinese e a capo di una delegazione. Ha seguito la parata dalla balconata dei leader accanto a Kim: alla fine, l'hanno percorso da un capo all'altra insieme, ricambiando le ovazioni della folla, con Kim che, tenendogli la mano, gli ha sollevato il braccio a ostentare una unità ritrovata.