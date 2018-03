Chiara Ferragni, la foto dopo il travaglio. In lacrime con Fedez

Cronaca

Non ha ancora due giorni ma è già una star. Il piccolo Leone, figlio di Chiara Ferragni e Fedez, è l'indiscusso protagonista dei social in queste ore. Oltre 2 milioni e settecentomila like per la sua foto sul profilo instagram di mamma Chiara: un vero boom. D'altra parte la Rete lo attendeva come il messia dopo aver gioito passo passo della gravidanza della top influencer e aver tribolato quando nelle ultime settimane qualcosa in pancia sembrava non andasse per il verso giusto. Che Leone Lucia sarebbe stato il più fotografato tra i neonati, lo si sapeva da un pezzo. Forse però in pochi si aspettavano lo scatto che immortala il pianto a dirotto della Ferragni nel bel mezzo (alla fine?) del parto. "Queste sono state le migliori lacrime che abbia mai pianto - scrive lei -. E' stato il momento in cui abbiamo visto Leoncino venire alla luce. Non ho mai provato un sentimento simile". Chiara racconta anche del travaglio. "E' stato lungo e ero esausto. Ma la migliore motivazione è stata vivere questa esperienza con il mio amore accanto. Mi sono sentita come in un film/un sogno. Ho continuato a piangere quando ho visto questa foto, perché significa il mondo per me"

