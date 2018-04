Chiara Ferragni, la foto della pancia scatena le fan

Cronaca

Tornare in forma in tempo record dopo il parto? Si può, soprattutto se ti chiami Chiara Ferragni. La top influencer ha deciso di condividere con i suoi 12 milioni di follower la soddisfazione di essere rientrata nei suoi 'mitici jeans' (per citare una vecchia reclame). "E' la prima volta che indosso un top corto da quando ho partorito - si legge nella 'caption' della foto pubblicata dalla Ferragni sul suo profilo Instagram - Il mio corpo sta lentamente tornando alla sua forma originale e l'intero processo è così affascinante". In realtà in pochi potrebbero notare che quella di Chiara è la pancia di una neo-mamma (scommettereste che l'immagine è scattata dopo la gravidanza e non prima?). Le schiere delle follower si scatenano nei commenti. C'è chi si congratula, chi ammira, chi lamenta l'eccessiva attenzione alle proprie forme e ancora chi contesta la genuinità della foto. Ma vincono ironia e realismo: "Mia figlia ha 15 anni - scrive qualcuna - e la pancia è sempre lì"

