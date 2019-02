Barcolana da Guinness, 2.689 velisti nel Golfo di Trieste

Spirit of Portopiccolo, con i fratelli Furio e Gabriele Benussi, ha vinto la Barcolana 2018. All'edizione 50 della regata, nel Golfo di Trieste, hanno preso parte 2.689 equipaggi (Guinness dei primati anno 2018), duecentomila persone hanno seguito la manifestazione. Le condizioni erano di vento di borino con una intensità media di 8 nodi (14,4 chilometri orari) a raffiche. La Barcolana si svolge su un percorso di 15 miglia contrassegnato da boe fisse. Riunisce velisti professionisti e semplici appassionati, su imbarcazioni di varie dimensioni che vengono suddivise in categorie a seconda della lunghezza fuori tutto. Spirit of Portopiccolo, dopo aver issato inizialmente un fiocco, ha optato per un genoa. riuscendo a guadagnare qualche metro su Ottica Inn - Tempus Fugit, che dopo il fiocco ha issato una vela G2, un genoa più grande rispetto al solito e molto performante. Per i fratelli Benussi, triestini, si tratta del terzo successo consecutivo nella Barcolana.

