Bandiere Blu 2018, il mare da sogno in Italia

Sono 175 i Comuni italiani rivieraschi, per un totale di 368 spiagge, e 70 gli approdi turistici che nel 2018 hanno ottenuto la 'Bandiera Blu', il riconoscimento internazionale assegnato dalla Fee (Foundation for Environmental Education) alle spiagge che si distinguono per qualità dell'acqua, pulizia, vivibilità e altri parametri. Quest'anno il Bel Paese ha aumentato le Bandiere Blu con 17 new entry e quattro uscite.

La Liguria si riconferma prima in classifica con le sue 27 località premiate, seconda la Toscana con 19, e terza la Campania, che chiude il podio raggiungendo 18 Bandiere (di cui tre nuovi ingressi). In quarta posizione le Marche, a quota 16 località (perdendo una Bandiera), seguono la Puglia che sale a 14 (+3 località) e la Sardegna che va a 13 (+2). A quota 9 troviamo l'Abruzzo (con l'ingresso di una bandiera blu per un lago) e la Calabria che registra due nuovi ingressi. Il Veneto conferma le 8 Bandiere di un anno fa, come pure il Lazio, con un Comune uscito ed una nuova entrata rappresentata da un lago, l'Emilia Romagna aggiunge una Bandiera andando a 7 e la Sicilia ne perde una scendendo a 6. La Basilicata sale a 4 con due nuovi ingressi ed il Friuli Venezia Giulia conferma le 2 Bandiere dell'anno precedente. Chiude la classifica il Molise, che scende a una sola Bandiera, perdendone una dall'anno scorso.