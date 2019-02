Nebbie al Nord, maxitamponamenti sull'A22 e sull'A1

Nebbia al Nord: maxi-tamponamenti e tratti autostradali chiusi sull'Autobrennero e sull'A1. Una persona è morta e altre 37 sono rimaste ferite - sei in modo gravissimo - in una serie di incidenti tra lo svincolo della A4, a Verona e la A22 del Brennero che hanno determinato la chiusura dell'autostrada fino a Nogarole Rocca. Intorno alle 13 Autostrade per l'Italia ha comunicato la riapertura dei tratti chiusi

Ultimo aggiornamento il 21 febbraio 2019 alle 16:01