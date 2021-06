Ardea, le forze speciali sul luogo della sparatoria: le foto

Sparatoria ad Ardea, cittadina alle porte di Roma. Un uomo ha esploso colpi di pistola in strada, uccidendo due fratellini di 10 e 5 anni e un anziano. L'aggressore è un uomo di 34 anni, avrebbe problemi psichici. È barricato in casa, mentre le forze speciali sono sul posto. I due bambini morti stavano giocando a 30 metri a casi, non ci sarebbe stata nessuna lite all'origine degli omicidi, l'aggressore sarebbe stato colto da un raptus. "Immenso dolore" per l'accaduto esprime Virgina Raggi, sindaco di Roma. "Vi siamo vicini in questo momento di lutto".