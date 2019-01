Aosta, incidente tra aereo e elicottero. Almeno 5 morti

Tragico incidente oggi nei cieli della Valle d'Aosta: un elicottero privato, in servizio eliski, e un aereo da turismo si sono scontrati sopra il ghiacciaio del Rutor, in località La Thuile, al confine tra Francia e Italia, per cause ancora da appurare. Le vittime finora accertate sono cinque: il pilota 53enne Maurizio Scarpelli, di Reggello (Firenze) e la guida alpina tedesca Frank Henssler, di 49 anni, e altri tre passeggeri. Sull'altro velivolo, un aereo ultraleggero decollato da Megeve, si trovavano un istruttore pilota e due allievi. Due i feriti, attualmente ricoverati in rianimazione. E ci sarebbero altre persone disperse. Le immagini del Soccorso Alpino

Ultimo aggiornamento il 25 gennaio 2019 alle 22:31