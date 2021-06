Amedeo di Savoia, il principe imprenditore

Si è spento nella notte Amedeo di Savoia, colpito da un arresto cardiaco all'ospedale di Arezzo, dove era ricoverato per un intervento. Un comunicato dei famigliari a diffondere la notizia: "La Real Casa di Savoia annuncia: questa mattina si è spento, in Arezzo, S.A.R. il Principe Amedeo, Duca di Savoia e Duca d'Aosta". Figlio di Aimone di Savoia e Irene di Grecia, dopo aver passato i primi anni di vita in un campo di prigionia tedesca, divenne capo della casa Savoia-Aosta dopo la morte del padre nel 1948. In seguito si dedicò prima alla Marina e poi a rappresentare le aziende italiane all'estero. Negli ultimi anni ha vissuto in Toscana, assieme alla moglie SIlvia Paternò di Spedalotto, in veste di imprenditore agricolo della sua azienda Vini Savoia-Aosta.