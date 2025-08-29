Venerdì 29 Agosto 2025

Il bluff di Putin

Lorenzo Castellani
Cronaca
CronacaFoto rubate e sessualizzate online, dalla privacy a revenge porn e diffamazione: come difendersi, quali sono i reati
29 ago 2025
RUBEN RAZZANTE*
WhatsAppXPrint
Foto rubate e sessualizzate online, dalla privacy a revenge porn e diffamazione: come difendersi, quali sono i reati

Diritto all’immagine: le vittime possono sporgere denuncia alla Polizia postale e hanno la possibilità di segnalare i contenuti illeciti alle piattaforme

Un post pubblicato da Valeria Campagna, vicesegretaria pd del Lazio, nel suo profilo Facebook

Per approfondire:

Quando le immagini vengono pubblicate nel web e sui social senza il consenso della persona ritratta si possono configurare diversi reati: la violazione della privacy (art. 167 del Codice Privacy), la diffamazione aggravata (art. 595 c.p.), l’illecita diffusione di immagini sessualmente esplicite senza consenso, nota come “revenge porn” (art. 612-ter c.p.), e in certi casi anche l’accesso abusivo a sistemi informatici (art. 615-ter c.p.) se le immagini sono state sottratte da dispositivi privati. Le tutele ci sono, ma vanno attivate.

Approfondisci:

Le vittime possono anzitutto sporgere denuncia alla Polizia postale. In secondo luogo hanno la possibilità di segnalare i contenuti illeciti alle piattaforme che li ospitano e poi inviare una comunicazione al Garante della privacy, che può ordinarne la rimozione e sanzionare adeguatamente chi li ha diffusi. Inoltre, avviando un’azione civile, è possibile richiedere un risarcimento per i danni subiti. Il diritto all’immagine è tutelato anche dall’art. 10 del Codice Civile e dagli articoli 2, 3 e 21 della Costituzione: nessuno può disporre del nostro volto o del nostro corpo senza consenso. Tuttavia, in un’epoca in cui l’identità digitale è parte integrante della persona, è importante anche la tempestività degli interventi.

Approfondisci:

Le piattaforme tecnologiche sono sempre molto restie a cancellare contenuti, soprattutto per ragioni economiche legate al traffico dati. Fino a quando tali colossi non verranno obbligati ad affinare i loro software, algoritmi e sistemi informatici, affinché riconoscano e rimuovano in tempi rapidi i contenuti contrari alla legge, frenando la viralità della loro circolazione, le attuali tutele resteranno in moltissimi casi armi spuntate.

* Docente di Diritto dell’informazione all’Università Cattolica di Milano

© Riproduzione riservata

