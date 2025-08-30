Foto rubate, Rachele Mussolini: “Serve l’educazione al rispetto”

Roma, 30 agosto 2025 - Non è cosa di tutti i giorni scoprire sui social una dichiarazione sui siti sessisti di Luciana Castellina, orgogliosa e gagliarda comunista di 96 anni portati molto meglio dell’immaginabile, condivisa da Rachele Mussolini, nipote del Duce e figlia di Romano, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio comunale di Roma. È la prova che su alcuni terreni fondamentali non è la solita distinzione tra destra e sinistra a fare la differenza.

Come nasce il “like“ a una storica femminista?

“Banalmente, condivido ciò che ha detto. Ci sono ‘like’ che vanno dati a prescindere dai colori politici”.

Anche per lei i siti sessisti riflettono una crisi dei maschi?

“Sì. La società cambia, ci sono donne che raggiungono ruoli importanti nei vari ambiti. Ciò non toglie che da qui a raggiungere la parità ce ne corre. Siamo ancora discriminate”.

C’è chi parla invece di crisi del patriarcato.

“Mi sembra un modo per strumentalizzare la questione”.

Il sessismo pare l’unico caso in cui destra e sinistra reagiscono alle stesso modo. Come mai?

“Perché un conto sono le battaglie politiche, un conto l’attacco alle persone. Ritengo giusto che ci sia una condanna bipartisan. Appena esploso il caso del sito Phica, ho dato la mia solidarietà a tutte le persone coinvolte, a cominciare dalla premier Giorgia Meloni e dalla segretaria del Pd Elly Schlein. Non sapevo ancora che sul sito erano state pubblicate le mie foto: l’ho scoperto solo dopo che il sito è stato chiuso”.

Come l’ha saputo?

“Me l’ha detto un mio amico, che l’aveva letto sul Secolo d’Italia di giovedì”.

Ritiene che dietro queste aberrazioni ci sia anche un uso distorto della tecnologia?

“Sì. C’è un uso distorto della tecnologia e dei social. Ma questa è anche una responsabilità di noi genitori. Per i ragazzi, che vivono nell’età in cui tutto è virtuale, è necessaria una educazione all’uso del digitale e al rispetto dell’altro”.

Le parlamentari del Pd promuovono un ricorso collettivo contro il sito Phica aperto a tutti gli schieramenti. Aderirà?

“Devo leggere ciò che propongono ed esaminerò anche quello che si fa a destra, ma non vedo difficoltà ad aderire. Ritengo che la cosa migliore sia fare un’iniziativa bipartisan, dato che siamo tutte sulla stessa barca. Certo, non resterò inerme. Come esponente della commissione Pari opportunità del Consiglio comunale di Roma, alla ripresa dei lavori presenterò un documento che possa essere condiviso da destra e da sinistra”.

Ecco, le ricette per combattere questo fenomeno sono diverse a destra e a sinistra: il Governo punta sulla repressione. È la formula giusta o serve anche altro, ad esempio l’educazione come dice l’opposizione?

“Le due formule vanno insieme. L’approccio securitario è corretto, la polizia postale deve stanare i colpevoli. Si può rafforzare il suo ruolo, si possono irrigidire le sanzioni. Ma una legge nazionale potrebbe non bastare: servono accordi internazionali, visto che le principali piattaforme non sono italiane. Bisogna anche intervenire sulla leva culturale, che è importantissima. Serve l’educazione all’affettività, al rispetto. Il ruolo della scuola, come quello della famiglia, è fondamentale”.

Per alcuni il proliferare di certi siti dipende anche dalla crisi della famiglia tradizionale.

“Mi pare una lettura riduttiva. Non penso possa essere credibile neanche per il gruppo Facebook “Mia moglie“. Le famiglie del Mulino bianco non esistono. Per me tutte le famiglie vanno riconosciute. Anche quelle arcobaleno. Sono laica su questi temi: mi ritengo una pessima cattolica, perché non sono praticante, ma una brava cristiana”.

È favorevole ai matrimoni tra persone dello stesso sesso?

“Certo. Quando due persone si vogliono bene e si rispettano hanno diritto di portare avanti il loro progetto di vita. Fermo restando, che io sono contraria all’utero in affitto”.

Famiglie arcobaleno, unioni gay, Luciana Castellina: accostamenti sorprendenti per chi porta il cognome Mussolini. Sta cercando di riscrivere il significato del nome di famiglia?

“Ho vissuto in una famiglia aperta, tollerante, inclusiva. Mio padre Romano era così, figuriamoci mia madre che, da attrice, ha frequentato ogni tipo di ambiente. Ho sempre detto queste cose, nel massimo rispetto di Forza Italia, che ormai è il mio partito da un anno, dove convivono la sensibilità liberal come la mia e quella più conservatrice. Ma anche quando ero in Fratelli d’Italia sono sempre stata libera di esprimere il mio pensiero. Nessuno mi ha messo il bavaglio”.