Foto rubate dai social e usate su siti per adulti: la denuncia delle donne. “Non siamo oggetti sessuali”

Roma, 27 agosto 2025 – Più che un vaso di Pandora. Il recente caso della pagina Facebook Miamoglie, scoperta da una influencer e chiusa da Meta, ha scoperchiato un abisso di nefandezze morali e dato il via alla caccia alle streghe. E di streghe (sarebbe meglio dire apprendisti stregoni), purtroppo, come si è scoperto, il web è pieno. Da Telegram ai siti per adulti che condividono foto e video intimi, rubati dai profili social o scattati a insaputa delle donne. Come se l’ingordigia di voyeur famelici non potesse arrestarsi un istante e avesse bisogno di alimentarsi di sempre nuove immagini, e nuove inconsapevoli prede.

Anna Pittureri e la videodenuncia su Instagram

Madaro: “Come me, vittime tante donne ignare. Alcune con vite normali”

E così, se da un lato è partita la corsa a soppiantare la pagina Fb Miamoglie con una pletora di gruppi su Telegram, dall’altro lato, all’opposto, è scattata la ricerca di siti e forum che condividono foto intime di donne. E purtroppo la caccia non è andata a vuoto, come testimoniano diversi casi. Dall’influencer Anna Madaro, che ha scoperto di essere stata depredata di foto, video e screenshot, condivisi su un forum per adulti che non lesinano commenti e volgarità di ogni genere. “Ho scoperto – scrive Madaro su Instagram – che s u questo forum non ci sono solo tantissime mie colleghe content creator ma anche tantissime donne normali, con vite normali, ignare che la loro immagine sia stata postata su un sito per adulti e anche ragazze che sicuramente non hanno raggiunto la maggiore età”.

Pittureri: “Ho diritto a condividere foto senza essere ipersessualizzata”

E oggi è toccato alla modella Anna Pittureri, che denuncia: “Scorrendo su Instagram trovo che esiste un sito dove vengono pubblicati senza consenso contenuti che io pubblico sul mio profilo e che io decido di pubblicare con un certo intento, che non è quello di essere ipersessualizzata e di ricevere dei commenti da persone schifose. Sono libera di pubblicare tutte le foto che voglio e comunque decidere che tu non mi puoi mandare il tuo membro eretto – sottolinea Pittureri in una storia su Instagram –. Non puoi mettere le mie foto su un sito dove commenti che mi faresti questo e che mi faresti quello e che mi faresti l’altro. Appena finito il mio ritiro la prima cosa che faccio sarà andare alla polizia postale sperando che possa servire”, conclude Pittureri.

Il video ha ricevuto centinaia di commenti da parte di donne e uomini disgustati, ma anche di maschi che fanno notare come condividere foto sui social vuol dire renderle pubbliche e consentire ad altri di utilizzarle. E già qui si capisce che c’è ancora molto da lavorare sulla sensibilità maschile e sulla consapevolezza del rispetto per il corpo femminile. Ma questa è un’altra storia.

Vagnoli: “Questo è l’effetto del patriarcato”

“Non si può parlare di consenso in un sistema che non ci comprende in partenza come soggetti. Ma possiamo parlare di performance. Di possesso. Di metodologie – scrive sul tema l’autrice Carlotta Vagnoli –. Di un sistema che funziona esattamente per ciò per cui è stato progettato, ovvero dare potere agli uomini attraverso il controllo dei corpi femminili. Questo è il fondamento del patriarcato, ed è uguale da seimila anni. Ha un antidoto, ma va usato con metodo. Rigorosamente transfemminista e che metta le survivor al centro come soggettività”, conclude il post della scrittrice.

La petizione

In attesa di accompagnare per mano gli uomini nel salto epocale tra l'educazione patriarcale ricevuta e l’adeguamento alla nuova sensibilità femminile, che vede le donne come compagne e non solo come giocattoli da esibire, al pari del cellulare di ultima generazione o dell’auto più performante, sulla piattaforma Change.org è stata lanciata una petizione per la chiusura del sito che diffonde foto e video di donne senza il loro consenso. Oltre 50mila le firme raccolte in 24 ore, una goccia nel mare se si pensa ai 32mila che su Fb facevano parte del gruppo Miamoglie. Ma può essere un buon inizio. La (s)volta buona per una nuova stagione di consapevolezza maschile.