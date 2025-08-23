Foto online senza consenso, come difendersi: denunce e tutele legali contro il web selvaggio

Roma, 23 agosto 2025 – Sembrava tutto troppo bello, troppo facile. Scattare foto con un cellulare, girarle agli amici, pubblicarle sul web perché nemmeno i pigmei ne fossero privati. Ci è scappata la mano ma anche la privacy, stiamo imparando la lezione: tutti corriamo il rischio di essere vittime e aguzzini, di violare la legge e finire in grossi guai spacciando materiale digitale. Immagini certamente, ma pure video e messaggi vocali, come ricorda Raoul Bova. La cancellazione della pagina Facebook ‘Mia moglie’ segna un punto di non ritorno, o lo capiamo adesso o mai più.

Che male può fare all’individuo e alla morale una galleria di donne (in costume da bagno, ai fornelli, rilassate sul divano) immortalate di nascosto e condivise senza il loro consenso? La spensieratezza con cui i 32mila iscritti postavano e commentavano fa pensare che nessuno si sia mai posto la domanda. Fino a quando il gruppo è stato chiuso da Meta dopo l’ondata di segnalazioni indignate cavalcata dall’organizzazione no profit ‘No justice no peace’ e la società di Mark Zuckerberg ha parlato esplicitamente di “violazione delle policy contro lo sfruttamento sessuale di adulti”. Peccato che sbarrata una porta si sia aperto un portone. Su WhatsApp e soprattutto su Telegram sono già nati canali di riserva, c’è altro lavoro per la Polizia Postale e per tutti un problema: come evitare di mettersi nei guai.

Basterebbe il buon senso suggerito nei giorni troppo caldi: tenete tutto nel cassetto, ricordate che esistono leggi severe, ripassate la cultura del consenso. Primo avvertimento, banale: si perde il controllo di qualsiasi contenuto digitale appena lo si spedisce. E non vale dire: di mio marito mi fido. Perché ci sono gli amici, gli amici degli amici. E le storie finiscono. E i momenti felici diventano occasioni di ricatto. Il rischio è la paranoia, ma tenete tutto per voi come si faceva con i vecchi album su cui si posava solo la polvere. Vale la pena rivedere le impostazioni della privacy sul cellulare, un adolescente medio saprà dirvi come. E insomma svegliatevi, svegliamoci, impariamo a usare la tecnologia in modo consapevole. E a tenere gli occhi aperti.

Il gruppo ‘Mia moglie’ è stato cassato perché tanta gente con il voltastomaco ha fatto la spia. Diventiamo spioni, senza timidezza. Segnalando alla piattaforma di riferimento gruppi o profili sospetti. E, nel caso ci trovassimo coinvolti, denunciando subito alla Polizia Postale una nostra immagine diffusa senza consenso oppure contattando i numeri dedicati al sostegno delle vittime come il 1522 attivo 24 ore su 24 contro violenza e stalking. Meglio ancora mettendo tutto in mano a un avvocato. Una faticaccia, vero. Uno sforzo da centometristi perché i materiali del web rimbalzano come palline del flipper e bisogna fare in fretta. Le leggi ci sono, ma bisogna sollecitarle. È reato imprestare la moglie alle fantasie del mondo ma anche condividere: chi pubblica o diffonde si scontra con l’articolo 612-ter del codice penale e rischia da uno a sei anni di reclusione e una multa fino a 15mila euro. Il Codice Rosso, pensato per accelerare e rafforzare la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, è in vigore dal 2019 ma è stato costretto a comprendere le nuove molestie in rete, dai messaggi volgari ai commenti osceni. Usiamolo.