Foto intime “rubate” alle donne e messe sul web. “È una gara tra maschi. Tutto il nostro squallore”

Roma, 3 settembre 2025 – ​​Togliersi la maschera della virilità, costruire un nuovo immaginario. Stefano Ciccone ci prova da anni con la rete nazionale di Maschile plurale. Lo squallore della cronaca gli ricorda quanto sia difficile cambiare: “Siamo sempre dentro il solito film di serie B che ha educato alla sessualità milioni di italiani: individui ignoranti e con la pancia spiano dal buco della serratura donne belle e ingenue dal cui corpo sono esclusi. È sempre violenza. Ma oggi per favore riflettiamo sullo squallore dell’immagine. Sulla nostra miseria. E stiamo attenti: qui non si tratta di un gruppo di maniaci relegati nel web ma dello specchio di una dinamica sociale molto più larga. La frustrazione, l’invito a riprendersi il potere a qualunque costo. Anche solo il potere dello sguardo. Per vantarsi con gli amici del calcetto”.

Stefano Ciccone, attivo nell’associazione Maschile plurale

Un film di serie B, dice. Pierino però faceva tenerezza.

“Invece questo è un film brutto, triste e disarmante. Soprattutto perché chi è coinvolto lo considera solo un gioco, come la battuta sulla collega. E riconferma il modello arcaico di rappresentazione della donna con la novità del web, dove la fantasia sessuale è messa al riparo da qualsiasi forma di relazione”.

Io basto a me stesso. È questo?

“Sì, quando invece i rapporti ci insegnano che siamo tutti dipendenti e vulnerabili. E i femminicidi, strettamente imparentati a ciò di cui stiamo parlando, che la ferita dell’abbandono è difficile da accettare. Nelle fantasie virtuali non è previsto che sia la donna a scegliere. Non si muove nemmeno, risponde ai desideri e basta. Lo vediamo nella pubblicità delle automobili, delle birre e in questi siti. Sto seduto sulla mia poltrona e ne ho migliaia a disposizione. La sindrome del sultano, l’assoluta passività”.

Cancellare tutto, punire chi condivide. È sufficiente?

“È giusto, ma il problema non si risolve così. Proviamo a fare qualche domanda. Ti accontenti di vivere in un mondo di corpi muti e immobili quando almeno due generazioni di uomini hanno conosciuto donne libere da ogni punto di vista? Oppure hai nostalgia dell’alternativa superata dalla storia, la madre oblativa e in pantofole da una parte e dall’altra la prostituta, entrambe addestrate a non dire mai di no per il bene dei figli o di 30 euro? Cosa ci trovi in una relazione dove la cura non è elemento reciproco? C’era un potere che metteva al riparo dai rischi della relazione: ho i soldi e faccio di te ciò che voglio. Ecco, in questi siti la storia si ripete: il gusto non viene dal consumo del corpo ma dall’esercizio del potere”.

Da esibire ad altri uomini, gli amici del calcetto?

“Appunto. La tragedia è che si tratta di un rapporto fra maschi. Un misto di cameratismo da spogliatoio e competizione dove non a caso devo desiderare quello che desiderano gli altri per sentirmi uomo. Con in sottofondo la rivincita sulle donne. Soprattutto quelle che ce l’hanno fatta in maniera più visibile. La politica, la giornalista famosa, l’economista messe a nudo dall’intelligenza artificiale dimostrano che ho ragione: ti credi chissà chi ma il mio sguardo riesce ancora ad annientarti. Ci metto l’acca ma resti una povera Phica, la parte per il tutto”.