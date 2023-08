Le foto di Cala Mariolu per pubblicizzare la Grecia. Il sindaco di Baunei insorge: “Ora basta, pronti alle vie legali”

Baunei (Nuoro), 19 agosto 2023 - La Sardegna possiede le spiagge e gli angoli di mare più belli d'Europa, se non del mondo, e anche in questo viene depredata. I ladri di immagine sono siti senza scrupoli che per promuovere altri luoghi di villeggiatura, meno quotati, sfruttano le bellezze della terra dei 4 mori. Di recente il sindaco di Baunei, Stefano Monni, ha denunciato l'ardire, se non la truffa, del sito Hellenic Word che ha spacciato la leggendaria spiaggia di Cala Mariolu, perla del litorale in Ogliastra, premiato quest'anno come mare più bello d'Italia, per Corfù in Grecia.

Monni, ripreso dai quotidiani sardi, ha denunciato il fatto in un post sul profilo Facebook dell'amministrazione comunale e scritto una lettera al profilo Instagram del sito greco, ma sembra non bastare e ora pensa alle vie legali. "Siamo purtroppo abituati a vedere immagini della costa di Baunei utilizzate per pubblicizzare altre località sia nazionali che internazionali: ieri succedeva con le classiche cartoline, oggi, nell'era dei social, le immagini depredate viaggiano nell'etere. Così, qualche giorno fa, è capitato un post che reclamizzava Corfù con immagini della nostra Ispuligedenie - Cala Mariolu". Così ha postato anche in inglese, per renderlo noto anche agli altri visitatori del sito ‘furbetto’: "Cari gestori del profilo Hellenic World, i vostri 644 mila follower, le 67 mila persone che hanno messo il 'like' sul vostro post, dovrebbero sapere che il luogo ritratto non è la (bellissima, ci mancherebbe) Corfù, ma Ispuligedenie-Cala Mariolu, a Baunei, in Sardegna . Vi chiediamo di prestare più attenzione, anche a tutela delle tantissime persone che in buona fede fanno affidamento su informazioni errate per visitare, o sognare di visitare, ciò che vedono".

Monni non vuole scatenare una guerra con la Grecia, ma ribadisce: "Il nostro scopo è quello di far conoscere sempre di più il nostro territorio come baunese. L'arco di Goloritzé è uno dei simboli di Baunei conosciuto in tutto il mondo, come lo sono i faraglioni per Capri. Noto infatti che negli ultimi tempi il saccheggio di immagini sta riguardando tanti scorci particolari del nostro territorio".

Ma questo è solo l'ultimo degli scippi di immagine che la Sardegna, e l'Italia hanno subito: negli anni scorsi già un altro sito greco aveva usato una foto di Cala Mariolu spacciandola per Corfù, poi è capitato a Cala Coticchio a Caprera fare pubblicità alle coste elleniche. Ma anche la Sicilia si è, si fa per dire, delle bellezze del comune di Baunei: Cala Goloritze e Cala dei Gabbiani erano diventate splendide località siciliane. E sempre lo scorso anno Mari Ermi, sul litorale di Cabras, nel Sinis, era finita su depliant per soggiorni da sogno a Creta.