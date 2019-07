Roma, 28 luglio 2019 - La procura di Roma è pronta ad aprire un'inchiesta sulla foto choc circolata nelle ultime ore di uno dei due americani indagati per l'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega. Nell'immagine Natale Hjort è bendato mentre viene interrogato in caserma, con le mani legate e il capo chinato. Sarebbe rimasto in quello stato per 4-5 minuti. La procura è in attesa di una informativa in relazione alla foto. Dopodiché si procederà all'apertura formale di un fascicolo di indagine.

Trasferito il militare che ha messo la benda

L'INDAGINE - Sulla vicenda l'Arma ha avviato una indagine interna, come ha fatto sapere il comandante Nistri. Intanto si apprende dai carabinieri che il militare che ha messo la benda all'americano arrestato per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega sarà immediatamente spostato a un reparto non operativo. Si è appreso inoltre che il ragazzo sarebbe rimasto bendato per 4 o 5 minuti, prima di essere spostato in un'altra stanza. È quanto emerso dalle indagini dei carabinieri che ora puntano a individuare l'autore dello scatto e chi ha fatto circolare la foto su alcune chat.

IL LEGALE DI ELDER - "Quella foto mi ha fatto davvero un brutto effetto. Oggi abbiamo provato ad andare in carcere per parlare con il mio assistito ma non è stato possibile: voglio capire cosa sia successo e se anche lui è stato bendato e legato", dice Francesco Codini, l'avvocato di Finnegan Lee Elder, il 19enne americano che ha ammesso di aver accoltellato e ucciso Rega.

LA STAMPA AMERICANA - La foto è rimbalzata anche sui media americani, con la Cnn che parla di immagine 'scioccante' e molti altri che riferiscono dell'indagine aperta al riguardo e, riportando i commenti che si susseguono in Italia, parlano di bendaggio illegale.

Il Washington Post definisce lo scatto "intollerabile" citando i commenti delle autorità italiane e ricorda come l'arresto dei due americani arriva a un mese dalla prima visita di Amanda Knox in Italia dopo essere stata assolta per l'omicidio di Meredith Kercher. Il Los Angeles Times tratta il caso della foto dell'americano bendato sull'home page del proprio sito, riferendo dell'avvio delle indagini da parte della polizia. Ampio spazio allo scatto è dedicato anche da Abc, che parla di bendaggio illegale, riferendo le parole usate dalle autorità.

Il Pg: nessuna costrizione all'interrogatorio

IL PROCURATORE - "Le informazioni fornite dalla Procura della Repubblica di Roma circa le modalità con le quali è stato condotto l'interrogatorio - ha sottolineato il procuratore generale di Roma, Giovanni Salvi - consentono di escludere ogni forma di costrizione in quella sede: 1. Gli indagati sono stati presentati all'interrogatorio liberi nella persona, senza bende o manette; 2. All'interrogatorio é stato presente un difensore; 3. L'interrogatorio é stato condotto da due magistrati, è stato registrato e ne è stato redatto verbale integrale; 4. Gli indagati sono stati avvertiti dei loro diritti". "Le indagini - ha detto ancora il magistrato - proseguono per accertare chi, per quali ragioni e per disposizione di quale autorità abbia bendato l'indagato e abbia ritenuto di tenere l'indagato in manette; si accertteranno anche eventuali responsabilità per omessa vigilanza".

I PENALISTI - "Cosa ci fa una benda in una stazione dei Carabinieri? Sono cose da far west", ha affermato il presidente della camera penale di Roma, Cesare Placanica. "Con riferimento alla violenza posta in essere nei confronti di un indagato, affidato alla custodia dello Stato - prosegue Placanica - abbiamo preso atto dell'apertura immediata di una indagine penale e anche disciplinare. Ne attenderemo, seguendola con attenzione, l'esito. Non siamo e non diventeremo ora forcaioli". Una indagine che "però, valuti anche gli aspetti più inquietanti. Siamo in presenza di un fatto unico? Cosa ci fa una benda in una stazione dei carabinieri? Cose appunto da Far West, dove, lo rammenti chi lo alimenta, l'ultimo impiccato é sempre il più giustizialista", conclude il presidente dei penalisti romani.

Salvini: l'unica vittima è il carabiniere

BUFERA POLITICA - Quell'immagine Matteo Salvini la rilancia anche sui suoi social. "A chi si lamenta della bendatura di un arrestato, ricordo che l'unica vittima per cui piangere è un uomo, un figlio, un marito di 35 anni, un Carabiniere, un servitore della Patria morto in servizio per mano di gente che, se colpevole, merita solo la galera a vita. Lavorando. Punto", scrive. A dar manforte alla linea del Capitano arriva un altro ministro, Gian Marco Centinaio: "Adesso si apre un'indagine perchè era ammanettato e bendato? Siamo seri...", scrive su Facebook, rilanciando l'immagine. Sulla stessa linea anche Giorgia Meloni: "A tutti quelli che ora si affannano a montare il caso del delinquente bendato in caserma vogliamo ricordare che la vittima è un carabiniere barbaramente ammazzato a 35 anni, il carnefice un balordo drogato americano. Punto".

Immediata la reazione delle opposizioni, che accusano in particolare il ministro dell'Interno di minimizzare l'accaduto. "Salvini non si illuda di distrarci con le sue foto provocatorie", dice il segretario Pd Nicola Zingaretti, riferendosi al caso Russia: "Per ora sappiamo che suoi collaboratori, probabilmente pagati con i soldi dei cittadini, sono a capo di una centrale dell'odio e del disordine sui social. Per un ministro che dovrebbe garantire l'ordine pubblico non è male. Salvini gli italiani ti aspettano".

Per Pietro Grasso, senatore di Leu ed ex magistrato, la foto "fa male", spiega, "perché infanga il lavoro di migliaia di Carabinieri". "Chi fa il Ministro della Repubblica non deve giustificarle", insiste. "Chi - come la Lega - lancia un sondaggio su facebook per aizzare gli istinti più bassi dei cittadini non ha alcun senso dello Stato. E' pericoloso, sbagliato, e fa male al nostro Paese. Non posso nascondere di essere davvero preoccupato".

E sempre sui social ricorda: "Quando arrestammo Bernardo Provenzano, o quando interrogai Giovanni Brusca, mi trovai davanti uomini che avevano commesso le stragi, fatto uccidere colleghi e amici, progettato il mio omicidio e il rapimento di mio figlio. Potete immaginare il mio stato d'animo. Ho sempre avuto chiaro però quale fosse il mio ruolo: quello di rappresentante dello Stato". E aggiunge: "A Provenzano, catturato dopo 43 anni di latitanza, la prima cosa che chiesi fu: 'ha bisogno di qualcosa?'. Rispose che aveva bisogno di un'iniezione per curare la sua malattia, e rapidamente trovammo il modo di fargliela. Gli dimostrammo la differenza tra noi e loro: non ci si abbassa mai al livello dei criminali che si combattono, non ci sono e non devono esserci eccezioni. Questo significa essere uomini e donne al servizio dello Stato".