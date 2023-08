Forza Nuova: Candidiamo Vannacci a Roma - Rivoluzione Italiana per Monza Suppletive Forza Nuova propone al generale Roberto Vannacci, destituito per un libro razzista e sessista, di candidarsi alle elezioni suppletive di Monza per il seggio vacante di Silvio Berlusconi. Roberto Fiore chiede al generale di presentarsi, per Forza Nuova, come atto di coraggio.