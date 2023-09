Forza Italia rilancia lo stop alle preferenze

Mancano ancora nove mesi

alle Europee, ma la campagna elettorale è già iniziata. Raffaele Nevi, vicepresidente vicario

dei deputati e portavoce

di Forza Italia, pone al centro dell’attenzione la questione delle preferenze: se ci fosse

una modifica da fare alla legge elettorale sarebbe quella

di ripensare queste macro circoscrizioni europee: ricordo che il sistema a preferenze è

un unico in tutta Europa". Il Pd non ci sta: per Alessandro Alfieri, responsabile Riforme,

le preferenze devono restare perché "serve riannodare

i rapporti con gli elettori. Laddove ci sono le preferenze

è bene che rimangano. Le liste bloccate producono disaffezione".