Forza Italia fa da garante "Nessuna stampella dal Pd"

di Cosimo Rossi

"Non mi sembra possibile". Paolo Barelli, capogruppo alla Camera di Forza Italia, esclude che alla maggioranza possano servire stampelle esterne per la ratifica del Mes. E in vista delle Europee presagisce la possibilità che si possa coronare il sogno berlusconiano di un "centrodestra all’italiana" a Bruxelles.

In commissione la maggioranza ha disertato il voto e il testo di legge sulla ratifica del Mes è passato grazie a Pd e Iv. Il centrodestra riuscirà a raggiungere una posizione unitaria in vista del voto in aula?

"Pd e Iv hanno presentato una propria proposta di legge di ratifica, è una prerogativa di tutti i partiti. È corretto che chi ha presentato il testo adempia al proprio ruolo. Il centrodestra non ha posto obiezioni alla legittima prerogativa dei due partiti che, anche senza il voto del M5s, hanno proceduto per loro conto a incardinare il testo".

Quindi è solo un incidente di percorso che non inficia la definizione di una posizione univoca della maggioranza?

"Certamente. Il centrodestra avrà un orientamento comune che si manifesterà al momento opportuno".

E per Forza Italia quale dovrà essere?

"La nostra posizione è chiara: il Mes nasce per fronteggiare i crac finanziari degli Stati membri, e nasce in un’epoca precedente la crisi pandemica. Oggi le emergenze sono anche altre. E il governo sta dibattendo in sede europea su questioni importanti: l’unione bancaria, il patto di stabilità e la possibilità di escluderne le spese per l’ambiente e la transizione digitale, oltre che per lla guerra in Ucraina e altri interventi per sostenere la ripresa economia europea, perciò anche dell’Italia".

Quello del capo di gabinetto del ministro Giorgetti è solo un parere tecnico o può preludere a un cambio di orientamento da parte della premier?

"Il nostro è un governo di coalizione, perciò è corretto che possa esserci un confronto interno. Ma sono certo che anche sul Mes ci sarà una decisione unitaria alla fine della discussione".

Il voto in aula potrebbe slittare a dopo la pausa estiva?

"I tempi saranno stabiliti dal governo in relazione alle consultazioni sui diversi temi di confronto nelle sedi europee. Il nostro unico obiettivo è far bene".

Se la ratifica del Mes dovesse passare grazie al voto del Pd, che ripercussioni potrebbe avere sulla maggioranza?

"Questo a me non sembra semplicemente possibile".

Come rappresentanti del Ppe, per Forza Italia quant’è importante che il governo e il partito di Meloni si allineino alle discipline europee? La ratifica del Mes è una condizione per il coinvolgimento dei conservatori nella prossima maggioranza Ue?

"Il presidente Silvio Berlusconi ha sempre auspicato la possibilità di un governo di centrodestra anche per l’Europa. Una maggioranza, che io amo chiamare “all’italiana“, in grado di sostituire il tradizionale assetto Ppe-Pse con una coalizione che, facendo perno sui popolari, riunisca i conservatori e i liberali europei. Sono convinto che a questa possibilità, la cui formula non sta a me indicare, debba essere interessata anche la Lega".