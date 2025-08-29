Le foto di Alessia Morani sul forum sessista: “Disgusto e incredulità. Mi sono sentita violata, adesso denuncio”

Pesaro, 29 agosto 2025 – “Ho provato disgusto, sconcerto, incredulità. Mi sono sentita violata”. Alessia Morani – tra le italiane vittime del sito Phica.eu – non ha dubbi: “Denuncerò il forum che ha preso, senza il mio consenso, immagini personali, rubando dai miei profili social. I commenti che ho potuto leggere, prima che il sito fosse chiuso sono, francamente, inaccettabili e osceni. Ledono la mia dignità di donna. Non sono purtroppo la sola – continua Morani – e tutte dobbiamo agire per fermare questi gruppi di maschi che continuano a muoversi in branco, restando impuniti nonostante le tante denunce. Sono scossa per l’accaduto, ma credo che sia necessario reagire tutte insieme. Questi siti vanno chiusi e banditi. Adesso basta”. Alessia Morani, avvocato, è un volto noto della politica italiana: esponente Pd, già deputata in due legislature, è candidata consigliere alle regionali marchigiane.

Come si è accorta del furto d’immagine e dell’abuso?

“È successo tutto in poche ore. Nel primo pomeriggio di mercoledì mi vedo arrivare un messaggio inviato da una mia amica di Latina, militante Pd, che mi metteva in guardia su quanto stava emergendo in diverse parti d’Italia. Da lei ho ricevuto lo screenshot che inquadrava il mio volto sorridente con frasi volgari e irripetibili sotto. Sono andata a vedere personalmente. È stato scioccante”.

Ha letto frasi o espressioni che l’hanno particolarmente impressionata?

“Sono irripetibili, mi creda. Con tutto il rispetto per gli animali, siamo di fronte a istinti e pulsioni aberranti. Per trovare immagini mie e quelle di altre colleghe di partito come Alessandra Moretti, è bastato digitare la categoria “politica“”.

Insomma tante donne sono state “schedate“, ridotte ad oggetto…

“Sì. Tremendo. Ho visto foto prese senza il mio consenso e senza che io sapessi nulla. Immagini innocenti, senza alcuna ambiguità o malizia, sono state rilanciate, in mezzo mondo e abbinate a frasi cariche di violenza e perversione”.

Tra le vittime del profilo che lei sappia, c’erano anche minorenni?

“Purtroppo sì. C’è chi ha trovato le foto della nipote 17enne. Sono immagini rubate dai profili Instagram. Vengono postate e date in pasto ai commenti. La dinamica è la stessa descritta dal caso del profilo “Mia moglie“”.

Facendo la somma tra gli iscritti dei due siti – Mia moglie e Phica – la polizia postale ha contato 240mila utenti. Una platea vasta, le cui dimensioni hanno stimolato “ la controffensiva“ della ministra Roccella.

“Il fenomeno è molto più ampio. Siamo davanti ad un gigantesco caso di revenge porn e quello che abbiamo visto è solo la punta dell’iceberg. Io e Moretti, insieme ad altre politiche coinvolte, presenteremo, ognuna, una denuncia individuale. Il nostro fronte si sta allargando: faremo un’azione legale anche collettiva e trasversale. Tramite una società informatica siamo risalite al network sorgente, su cui rimbalzano e vengono abusate in centinaia di altri siti, le nostre immagini”.

Chi gestisce il portale Phica.eu – non più navigabile all’indomani della valanga di denunce e contestazioni – ha detto di aver chiuso volontariamente il sito; ha detto di essersi sentito incompreso nelle reali intenzioni; ha abbozzato una difesa rinnegando molte accuse come quella della presenza di minorenni tra le vittime dell’abuso…

“Falsità. Mentono sapendo di mentire. Io come tante altre abbiamo letto e visto i contenuti: le intenzioni erano inequivocabili”.