Forio d’Ischia, Luongo era in agguato dalla mattina. Ancora gravissima la ex moglie

Forio d'Ischia, 17 agosto 2025 - Un vero e proprio agguato messo in atto da Antonio Luongo, il 69enne che per motivi passionali ieri pomeriggio a Forio d'Ischia ha ucciso il compagno dell'ex moglie, il 49enne Nunzio Russo Spena, ferendo lei con sei colpi di pistola, e la madre 63enne della donna, Zinoviya Knihnitska, prima di togliersi la vita.

Longo era là, vicino alle due abitazioni dove vivevano le vittime, appostato fin dalla mattina, secondo una prima ricostruzione fornita all'ANSA.

Tre persone sono state uccise nella sparatoria verificatisi in un vicoletto in zona Cuotto, a Forio d'Ischia

La 43enne ex moglie, Lyudmyla Velykgolova, trasferita dopo una lunga e delicata operazione chirurgica in elicottero all'ospedale Cardarelli di Napoli, resta grave. La donna lavora come collaboratrice domestica, mentre la madre era casalinga.

L'ex marito, operatore ecologico, aveva affittato un'auto per raggiungere sull'isola le vittime. Ma le due donne lo hanno notato, denunciando il fatto, e lui si è allontanato frettolosamente. Poi nel pomeriggio ha attuato la sua follia scaricando quasi tutto il suo caricatore sul rivale e le due donne con una pistola detenuta illegalmente e con la matricola abrasa.

Un testimone ha raccontato: "Quell'uomo ha sparato tantissimi colpi. Ho udito quello che stava succedendo, sono uscito fuori dalla mia abitazione e l'ho visto con la pistola in mano, sembrava non volesse fermarsi. Dopo aver ucciso le prime due persone ha inseguito l'ex compagna fino al portoncino della sua abitazione e le ha sparato. So che è ferita anche se gravemente, speriamo che ce la faccia. Poi ha rivolto l'arma contro di sè mentre si trovava a pochissimi metri, ora ho saputo che è morto". Momenti di terrore nella zona dove tutti hanno sentito chiaramente gli spari. Gli avventori di un bar si sono barricati dentro e ll traffico nella zona era impazzito.