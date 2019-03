Torino, 12 marzo 2019 - Tutto da rifare nel processo Fonsai. La Corte d'appello di Torino ne ha disposto il trasferimento a Milano, annullando le condanne pronunciate in primo grado nel 2016 dal tribunale del capoluogo piemontese. I giudici avevano inflitto cinque anni e otto mesi Jonella Ligresti, figlia di Salvatore Ligresti (deceduto), cinque anni e tre mesi all'ex ad Fausto Marchionni, due anni e sei mesi all'ex revisore Riccardo Ottaviani.

Accogliendo la richiesta delle difese, la Corte d'appello ha dichiarato "l'incompetenza per territorio del tribunale di Torino" e "per l'effetto" ha annullato la sentenza per quel che riguarda "gli imputati Ligresti Salvatore, Ligresti Jonella, Marchionni Fausto e Ottaviani Riccardo nonché delle società responsabili civili Reconta Ernst & Young spa e Unipol-Sai". I giudici hanno ordinato "la trasmissione degli atti al tribunale di Milano competente per territorio". Jonella Ligresti è assistita dagli avvocati Lucio Lucia e Salvatore Scuto.