Lunedì 20 Ottobre 2025
Rossi e Indy, miti senza fine
Leo Turrini
Cronaca
La Fondazione Mezzogiorno lancia Kyma, Napoli diventa il polo euro-mediterraneo della narrazione
20 ott 2025
REDAZIONE CRONACA
La Fondazione Mezzogiorno lancia Kyma, Napoli diventa il polo euro-mediterraneo della narrazione

La città ospiterà nel 2026 la prima edizione della manifestazione internazionale del market-gate per l’editoria e l’audiovisivo

Kyma - Storie che prendono il largo

Roma, 20 ottobre 2025 – Napoli si prepara a diventare il nuovo crocevia del dialogo tra editoria e audiovisivo sul piano internazionale. Nel 2026 prenderà il via la prima edizione di KYMA Storie che prendono il largo, una nuova iniziativa promossa dalla Fondazione Mezzogiorno con l’obiettivo di candidare la città a polo euro-mediterraneo per lo scambio di diritti e la costruzione di sinergie creative tra i protagonisti delle industrie culturali.

La manifestazione è in programma nell’autunno 2026 e si propone come un market-gate del Mediterraneo: un punto di accesso privilegiato per editori, scrittori, registi, interpreti, broadcaster, piattaforme OTT e produttori interessati a contenuti originali, radicati nella ricchezza culturale del Sud e del Mediterraneo e capaci di parlare ai mercati globali.

L’iniziativa, lanciata nella settimana dei “MED Dialoghi Mediterranei”, piattaforma dal respiro globale che unisce leader politici, economici, culturali, civili e accademici, in programma a Napoli dal 15 al 17 ottobre, nell’alveo del programma del Comitato Nazionale Neapolis 2500, rappresenta la prima risultanza progettuale nata dalla convergenza dell’impegno integrato tra pubblico e privato.

Per la sua edizione inaugurale, KYMA si articolerà in tre giornate di attività complementari e integrate, con incontri professionali, presentazioni di progetti, workshop tematici e momenti di networking. L’obiettivo è costruire una piattaforma stabile e riconoscibile, capace di rafforzare il dialogo tra industria editoriale e audiovisiva sia a livello nazionale che internazionale.

Parallelamente, KYMA si porrà come catalizzatore di investimenti e collaborazioni, attraverso la ricerca di partner istituzionali, sponsor nazionali e internazionali, e il coinvolgimento di stakeholder culturali, economici e tecnologici.

L’iniziativa guarda al futuro con una forte apertura all’innovazione narrativa: ampio spazio sarà dedicato ai new media, all’uso delle nuove tecnologie – dall’intelligenza artificiale alla realtà aumentata, fino al gaming immersivo – come strumenti per ripensare il racconto e la fruizione delle storie. Centrale sarà inoltre il coinvolgimento delle nuove generazioni, protagoniste del rinnovamento dei linguaggi e delle professioni culturali.

“I 2500 anni di Napoli rappresentano un’occasione straordinaria per guardare al futuro, con iniziative ambiziose e concrete, capaci di coniugare cultura e impresa con modalità nuove” evidenzia Marilù Faraone Mennella, componente del board della Fondazione Mezzogiorno e membro del Comitato Nazionale Neapolis 2500.

“Kyma intende tracciare una rotta in questa direzione e si propone sia come di confronto sui temi più profondi che riguardano i valori, gli orizzonti, le novità che prendono forma nel tempo; sia come piattaforma per favorire il dialogo e lo scambio tra due settori essenziali quali l’editoria e il broadcasting, con una attenzione speciale per i nuovi linguaggi e per i più giovani. In questi giorni sono a Napoli stakeholder internazionali che lavorano in questi settori e che hanno manifestato grande entusiasmo per questa nuova iniziativa. Ci è sembrato un buon modo per festeggiare i 2500 anni di Napoli e il miglior auspicio per questa iniziativa”, conclude Faraone Mennella.

Kyma (κύμα) in greco antico significa “onda”

Obiettivi principali:

  • Rafforzare la centralità del Mediterraneo come bacino narrativo e culturale capace di dialogare con i mercati globali;
  • Stimolare la nascita di nuove collaborazioni tra editori, agenti e produttori audiovisivi, creando occasioni di business e co-produzione;
  • Favorire l’innovazione narrativa attraverso l’integrazione di tecnologie emergenti (AI, realtà aumentata, gaming immersivo) applicate alla produzione culturale;
  • Coinvolgere le nuove generazioni, rendendole protagoniste di un percorso che unisce creatività, industria e sostenibilità culturale.
