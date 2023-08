Follia in un palazzo Litiga con il vicino e lo uccide a coltellate "Mi aveva aggredito"

GENOVA

È accusato di omicidio volontario ed è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure Sergio Frisinghelli, il 58enne che ha ucciso a coltellate il vicino di casa Alessio Grana nella serata di sabato in via Costemezzana, nella cittadina del levante ligure, al culmine di una violenta lite. La vittima, 35 anni, si è presentato alla porta del vicino, che stava cenando assieme alla moglie e alla figlia, colpendo l’uscio con violenza con un bastone, quasi a volerla sfondare. "Ho sentito che picchiava alle porte e quando ho aperto la mia mi è piombato in casa. A quel punto ho preso un coltello e l’ho colpito. Non volevo ucciderlo", ha detto ai carabinieri Frisinghelli, artigiano, giardiniere e dj, ora difeso dall’avvocato Claudio Zadra. Vittima e assassino abitavano uno di fronte all’altro negli alloggi in convenzione col Comune e i rapporti tra i due erano già tesi da tempo. Una volta ferito, Grana ha cercato di scappare ma dopo aver percorso una rampa di scale è crollato a terra mentre Frisinghella chiamava i soccorsi.

Il personale del 118 è intervenuto in poco tempo ma i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. La lite che ha portato all’omicidio non sarebbe stata la prima: nel condominio i dissidi tra i due erano già stato segnalati. Anche gli altri condomini avrebbero segnalato la vittima più volte alle forze dell’ordine e ai servizi sociali. Alessio Grana non aveva un lavoro stabile ed era conosciuto in paese come aggressivo e prepotente. "Una situazione invivibile – hanno detto i vicini di casa –. Ci minacciava e provocava continuamente". Sergio Frisinghelli è molto conosciuto a Santa Margherita Ligure e viene descritto come una persona buona e sempre disponibile. "Giardiniere e anche dj – ha precisato una signora –, io lo conosco bene. Sicuramente è stato provocato a lungo". Frisinghelli si era "lamentato per il comportamento di quel ragazzo – ha concluso l’avvocato – ma nessuno gli aveva dato ascolto".