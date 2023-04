Follia armi negli Usa Imbocca viale sbagliato, uccisa a colpi di pistola Aveva solo 20 anni

di Giampaolo Pioli

Kaylin Gillis aveva vent’anni. In macchina con due amiche in Oklahoma ha fatto marcia indietro in un cortile privato per andare nella giusta direzione ed è stata fulminata da due pallottole sparate dal proprietario della casa.

In Kansas City, Missouri, un uomo di 84 anni ha sparato alla testa a un ragazzo di colore di 16 anni, Ralph Yarl, che aveva suonato al suo campanello per errore. Non soddisfatto, dopo averlo colpito alla nuca dallo spioncino, ha aperto la porta e gli ha sparato nuovamente mentre era a terra sanguinante. Non si può più dire che gli Stati Uniti sono rimasti l’America dei pistoleri del Far west. Sono peggiorati. Sono diventati una nazione di pazzi armati che possono comprare legittimamente senza limitazioni postole e fucili automatici con caricatori da guerra.

Senza contare che uno sceriffo in Oklahoma si è lamentato con messaggi pubblici sui social per la concessione dei diritti alla popolazione di colore e per la fine del linciaggio nei loro confronti.

Disperato e impotente, il presidente Biden ha chiamato al telefono il ragazzo colpito alla testa a che fortunatamente si è salvato, sta supplicando i governatori a firmare leggi Stato per Stato che proibiscano la vendita di armi d’assalto come gli Ak-15, tra i più usati per le stragi perché equivalgono a fucili mitragliatori, ma sua sembra una mission impossible.

I rappresentanti del partito repubblicano che si sono messi in fila per partecipare all’assemblea della Nra, sono indifferenti a queste stragi e a questi massacri. Ma è singolare che l’uomo di 65 anni che ha ucciso la ragazza che si era persa non abbia mostrato il minimo segno rimorso perchè i suoi avvocati hanno argomentato che si era sentito minacciato non solo dal movimento dell’auto ma anche da una motocicletta che sembrava accompagnare le ragazze.

Nella contea di Washington Country lo sceriffo ha un compito difficile nel tranquillizzare le forze dell’ordine dal grilletto facile o i cittadini armati che prima sparano. Non c’era chiaramente alcuna minaccia da parte delle ragazze nei confronti dell’abitazione dello sceriffo. Il nodo rimane la vendita delle armi quasi libera e i mancati controlli dei possessori soprattutto se fossero indicati come portatori di armi pesanti. La libertà di uccidere in America difatto è praticamente assicurata, a condizione che i bolli sulla licenza siano prepagati

Si puo essere politically correct quanto si vuole, si può anche essere scorretti ma l’America nei confronti dlelle armi è un paese di ipocriti e di crociati. Ci sono cittadini pronti ad uccideremedici e genitori pur di difendere un feto di 5 settimane. Nella Bibbia ci sono i pistoleri più violenti che sparano nel nome e per conto di Dio. Ma fortunatamente questa non è il paese del sogno americano, ma solo la crosta razzista sempre sottopelle che è rimasta in eredità a Biden e che diventa sempre più difficile da annullare dopo che Trump per quattro anni ha sdogananto gli estremismi.