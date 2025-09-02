Follia a fine partita. Lite tra calciatori under 14. Portiere pestato da un papà

COLEGNO (Torino)

L’hooligan di provincia colpisce ancora: stavolta si tratta del padre di un attaccante tredicenne che aveva appena avuto un alterco col portiere avversario, coetaneo, sfottendolo per il decisivo gol subito. Alla reazione concitata dell’estremo difensore, il genitore non ha pensato ad altro che a scavalcare la rete di recinzione, entrare in campo, gettarsi sul malcapitato e mandarlo all’ospedale, mentre a quel punto tutti si sono azzuffati con tutti.

Scene di ordinaria, e assolutamente assurda, follia con l’attaccabrighe che incitava il padre e i compagni. Alla fine, frattura del malleolo e forte contusione con lacerazioni allo zigomo per il portierino, denuncia penale per il genitore, Daspo un po’ per tutti i protagonisti della rissa. La baraonda è andata in scena domenica pomeriggio sul campo di Collegno, grosso comune dell’hinterland torinese, in una partita del torneo Under 14 Super Oscar. Si affrontavano Carmagnola e Volpiano Pianese, partita spigolosa giocata davanti a due tifoserie piuttosto fumine. Risultato finale 1-0 per il Carmagnola. Al triplice fischio dell’arbitro è andato in scena un round fra vincenti e vinti. Agli sfottò dei primi sono seguite le reazioni inviperite dei secondi, senza però colpi bassi fino a quando non si è buttato nella mischia il padre dell’attaccante carmagnolese, che era stato il più vivace nel dare il via alla bagarre.

Chi era vicino ha pensato: adesso ci pensa lui a riprendere il figlio e farlo tornare a più miti consigli. Macché: l’uomo si è diretto verso il portiere della Volpiano Pianese e prima che qualcuno potesse intervenire ha sferrato un diretto al volto del tredicenne che è crollato a terra. L’adulto ha continuato a pestarlo e scalciarlo fino a che fortunatamente è stato fermato. Ma il danno era fatto. Chiamati sul posto carabinieri e mezzi di soccorso, il giocatore è stato portato all’ospedale Martini dove ha trascorso la notte in osservazione perché il pugno sferrato al volto preoccupava i sanitari. Ieri è stato dimesso. Ne avrà per un paio di mesi.

I carabinieri hanno identificato l’aggressore e l’hanno denunciato, segnalando inoltre i partecipanti alla rissa per i quali il Prefetto disporrà gli eventuali Daspo. "Siamo sotto choc" ha detto Andrea Mirasola, l’allenatore dell’aggredito, mentre il sindaco di Volpiano, Giovanni Panichelli, ha parlato di episodio "grave e poco edificante". Solidarietà al ferito e condanna dell’accaduto anche dalla società del Carmagnola che parla di "sgomento" in chi ha assistito ai fatti.

I campetti di periferia sono diventati purtroppo un terreno di sfogo della violenza soprattutto quando si giocano partite a livello giovanile e la forza pubblica non sempre può essere presente. Negli ultimi mesi era toccato a tre giovani arbitri venire inseguiti e picchiati da genitori inferociti: il fatto più grave l’8 giugno ad Arezzo dove il giovane fischietto era stato chiuso da un quarantenne nello spogliatoio, preso a morsi, pugni e sediate con 40 giorni di prognosi. Dopo due fatti simili in Sicilia e Lazio erano stati sospesi per una settimana tutti i campionati di categoria.