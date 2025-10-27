Folle corsa Video ai raggi x

Non ci sono conferme ufficiali, per ora. Ma c’è il forte sospetto che l’incidente mortale di venerdì sera sulla via Cristoforo Colombo, a Roma, sia stato causato da una corsa clandestina. Il ragazzo di 22 anni alla guida della Bmw – risultato negativo al test per alcol e droga - che ha travolto la Mini Cooper, dove erano sedute Beatrice ‘Bibbi’ Bellucci e la sua amica Silvia, potrebbe aver sfidato i conducenti di due altre auto, poi fuggiti dopo lo schianto. Non è una sorpresa. È un rituale che sta diventando un gioco mortale soprattutto se i ‘piloti’ sono ragazzi poco abituati a tenere saldo il volante di bolidi da 150 cavalli.

Ma la sfida, spesso ingaggiata in rete - per soldi, per spavalderia o solo per guadagnare qualche follower -, è ricorrente: sfrecciare a tutto gas da un semaforo all’altro dell’arteria della Capitale, lunga oltre sette chilometri, è diventato un must popolare. Le indagini si concentrano proprio sull’ipotesi che due o addirittura tre vetture si stessero sfidando in una gara sprint non autorizzata. Per questo motivo, come riferito da fonti investigative, verranno acquisite le registrazioni di almeno dieci telecamere di sicurezza e di semafori lungo la Colombo, inclusa una telecamera T-Red che potrà rilevare eventuali infrazioni al semaforo rosso. Queste immagini saranno fondamentali per ricostruire la dinamica dell’incidente. Testimoni oculari riferiscono che la Bmw viaggiava a una velocità folle. Dopo l’impatto la Mini Cooper – estranea alla presunta gara – si è ribaltata a circa 80 metri dal luogo dello scontro iniziale, perdendo tre ruote su quattro e finendo contro un albero. Un cartoccio di lamiere e sangue.

Le forze dell’ordine stanno visionando anche filmati postati sui social network che potrebbero mostrare i momenti precedenti all’incidente, inclusi video girati con telefonini o dash-cam (le telecamere da cruscotto) che potrebbero aver ripreso la Bmw sfrecciare insieme a un’altra vettura scura. Il giovane alla guida della Bmw, indagato per omicidio stradale, dichiara insieme al suo amico di essere stato tamponato e di aver perso il controllo del mezzo. Una prima informativa della polizia locale di Roma Capitale arriverà già oggi all’attenzione dei pm di piazzale Clodio che disporranno l’autopsia di Bibbi.

Il padre di Beatrice, Andrea Bellucci, è disperato: "Beatrice era prudente, non beveva mai se doveva guidare. Era la mia cucciola, prudente e solare". E precisa, per evitare qualsiasi equivoco: "Non c’entrava niente con corse clandestine, scrivetelo". Un modo semplice per manifestare l’amore di un genitore, la tenerezza, la cura, l’orgoglio. Andrea descrive Bibbi come una ragazza solare e piena di vita, appassionata di sport (giocava a pallavolo ed era una grande tifosa dalla Roma), amata da tutti nel quartiere che ben conosce la famiglia Bellucci: il nonno di Bibbi fondò la Dc di Ostia mentre papà Andrea aveva fondato proprio la Roma Volley. Sull’altro lato del campo, il padre di Luca, il giovane indagato (a cui è stato sequestrato il cellulare per verificare se stesse chattando o facendo video, stessa cosa anche per il suo passeggero uscito incolume), esprime fiducia nel figlio, sostenendo che non avrebbe mai preso parte a gare pericolose e che la responsabilità potrebbe essere di un’altra auto coinvolta. Luca rimane ricoverato con gravi lesioni in prognosi riservata, sarà sentito nelle prossime ore appena le sue condizioni lo consentiranno.