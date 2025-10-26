"Folle corsa" Uccisa 20enne

Una folle corsa che spezza i sogni di una ventenne. Un’assurda bravata che trasforma le strade di Roma in una pista, come in un videogioco in cui si sgomma, si fanno testa-coda e si esce dall’abitacolo senza un graffio. Ma non è così, il prezzo pagato stavolta è altissimo. È venerdì sera, poco prima delle 22, Roma si prepara al weekend. Due ragazzi – 22 e 20 anni - decidono che l’asfalto cittadino, dalla Colombo fino a piazza dei Navigatori, è il loro autodromo. Una corsa clandestina, auto a tutto gas.

Una Bmw 123 bianca lanciata a velocità folle sulla Colombo come se fosse a Vallelunga. Testimoni parlano di manovre azzardate, di sorpassi spericolati, di una corsa tra più vetture da semaforo a semaforo come nelle americanate dei film d’azione. Solo che questo non è cinema, non è una sequenza del leggendario ‘Rush’, è un’affollata arteria della Capitale. L’impatto è devastante, terrificante, mortale. La Bmw centra in pieno una Mini Cooper grigia all’altezza di piazza dei Navigatori. Non un tocco, non un urto, ma un’esplosione di lamiere e vetri. La Mini è scaraventata contro un pino sullo spartitraffico, ottanta metri di carambola infernale, poi lo schianto finale. L’utilitaria ridotta a un groviglio di ferraglia irriconoscibile. A bordo della Mini ci sono due ragazze di vent’anni, amiche da sempre. Stanno andando a cena in centro, probabilmente ridendo e chiacchierando come fanno le ventenni immaginando gli incontri della serata. Progetti, sogni, vita davanti. Fino a quando qualcuno ha deciso che la strada fosse un autodromo di Formula 1. I vigili del fuoco lavorano disperatamente per estrarre le due giovani dall’abitacolo. Scene da incubo, quelle che nessun soccorritore vorrebbe mai vedere. La ragazza al volante è portata al San Camillo in condizioni gravissime, in prognosi riservata. Lotta tra la vita e la morte per colpa di chi ha trasformato una strada in un circuito. L’altra, sul sedile del passeggero, non ce la fa. Beatrice Bellucci, vent’anni appena compiuti, muore poco dopo il ricovero all’ospedale San Giovanni. Le ferite sono troppo gravi. Il doppio impatto – prima la Bmw, poi l’albero – le è fatale. Gli investigatori della polizia locale scavano nelle pieghe di questa follia. Sequestrano il telefono di uno degli occupanti della Bmw: vogliono capire se stesse chattando, facendo video, magari immortalando un presunto ‘talento’ di guidatore. Acquisiti filmati dalle telecamere di sicurezza, anche quelle che rilevano il passaggio con il rosso. Setacciano i social alla ricerca di immagini in rete che qualcuno potrebbe aver postato, perché ormai le gare clandestine vanno documentate per i follower. Alcoltest e drugtest per tutti: i risultati arriveranno nelle prossime ore e potrebbero far scattare le accuse di omicidio e lesioni stradali.

Intanto la Bmw e la Mini giacciono sequestrate, testimoni muti di una tragedia. La famiglia piange Beatrice, "Bibbi" per gli amici, come la chiamano sui social dove spuntano foto di sorrisi, vacanze in Sardegna, serate in discoteca, cene nei ristoranti della capitale. Abitava all’Infernetto, studentessa di Giurisprudenza a Roma Tre, pallavolista nelle giovanili del Roma Volley club (di cui il papà è stato uno dei fondatori), tifosissima giallorossa (il cordoglio della società giallorossa: "Portava nel cuore i nostri colori"). "Ero sul posto alle 22:05 – scrive in un post Andrea Heinze – era successo pochi minuti prima. Dei testimoni parlavano che la Bmw con un’altra macchina stava facendo una gara e ha tamponato le povere ragazze che non c’entravano assolutamente nulla".