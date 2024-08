Folgorato vicesindaco di Ceres (Torino), si appoggia a un palo e cade a terra svenuto: è gravissimo

Ceres (Torino), 4 agosto 2024 – Si è appoggiato a un palo ed è rimasto folgorato. Grave incidente a Ceres, nel Torinese, dove il vicesindaco Mauro Poma, 68 anni, è caduto a terra privo di conoscenza dopo aver toccato il palo in ferro di una tensostruttura che stavano allestendo in piazza. Poma è ricoverato in condizioni molto gravi all'ospedale Molinette di Torino. Si trova nella terapia intensiva del pronto soccorso ed è intubato, dopo aver avuto un arresto cardiaco prolungato provocato da folgorazione. La prognosi è riservata.

Secondo le prime informazioni, il vicesindaco è caduto a terra privo di conoscenza appena si è appoggiato a un palo in ferro della struttura con cucina che stavano allestendo in piazza per una manifestazione sportiva nelle Valli di Lanzo, le “Valliadi”. Immediata la richiesta di soccorso a sanitari e vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale dello Spresal della Asl Torino 4 che hanno trasportato il vicesindaco in elisoccorso a Torino.

Nell'incidente sono rimasti feriti anche una donna e il suo bambino. I due sono stati trasportati in ospedale, ma le loro condizioni non risultano gravi. Il montaggio della struttura di cui fa parte il palo che ha colpito Poma, la donna e il bimbo con una scarica elettrica era in corso in vista di una cena all'aperto, dopo un evento ludico-sportivo in programma nel pomeriggio. L'area dell'accaduto è stata sottoposta a sequestro dai carabinieri che stanno indagando sul caso per chiarire l'accaduto.