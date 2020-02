Roma, 10 febbraio 2020 - Si celebra oggi la 'Giorno del Ricordo' in memoria di tutte le vittime delle foibe, cioé degli eccidei di militari e civili italiani (in prevalenza autoctoni della Venezia Giulia, del Quarnaro e della Dalmazia) avvenuti durante la seconda guerra mondiale e nell'immediato dopoguerra da parte dei partigiani jugoslavi e dell'OZNA.

Per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella "una sciagura nazionale" a cui "i contemporanei non attribuirono, per superficialità o calcolo, il dovuto rilievo". Aprendo le cerimonie, il capo dello Stato ha invitato a coltivare la memoria per contrastare nel presente "piccole sacche di deprecabile negazionismo militante".

"Ricordare le Foibe, ricordare le decine di migliaia di vittime, ricordare l'esodo e la tragedia di centinaia di migliaia di italiani cacciati dalle proprie terre, è un imperativo morale e un insegnamento fondamentale da trasmettere alle nuove generazioni. Per troppi anni su questo dramma c'e' stata una sorta di guerra civile culturale che ha dato vita ad un negazionismo antistorico, anti-italiano e anti-umano", ha detto la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. E proprio a Palazzo Madama si terrà, nel pomeriggio, una cerimonia a cui parteciperanno anche il presidente della Camera Roberto Fico e il premier Giuseppe Conte.

Per il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina "la comprensione di questa pagina tragica della nostra storia deve servire ai ragazzi per costruire un futuro migliore", mentre per il collega Luigi Di Maio "di quell'eccidio abbiamo il dovere di fare sopravvivere il ricordo, ricordo che si deve trasformare in insegnamento ed esaltazione dei valori di pace"-

A Roma deposta una corona d'alloro all'Altare della Patria. Ma sono molte le manifestazioni in varie città d'Italia, come a Trieste alla Foiba di Basovizza. Tanti i politici presenti nel capoluogo giuliano, tra cui anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Inca, Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Maurizio Gasparri. "Folle chi nega la Shoah e folle chi nega le foibe. Il nemico da combattere è ancora l'indifferenza, la violenza e l'ignoranza", ha detto il leader della Lega, mentre la presidente di Fratelli d'Italia chiede di "revocare la medaglia con cui fu insignito il maresciallo Tito dalla Repubblica italiana". "Il Giorno del Ricordo significa educare le nuove generazioni. La tragedia delle foibe è stata per troppo tempo cancellata dalla storia nazionale. Voglio che i miei figli - e tutti i ragazzi - sappiano, ricordino, vigilino. Perché non accada mai più", scrive invece Matteo Renzi (Italia Viva) su Facebook.