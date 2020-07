Trieste, 13 luglio 2020 - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente della Repubblica di Slovenia Borut Pahor hanno deposto una corona di alloro e di fiori con i due tricolori, italiano e sloveno, alla Foiba di Basovizza. I due presidenti hanno osservato un minuto di silenzio dandosi la mano per rendere omaggio ai duemila italiani tra militari e civili uccisi dai partigiani jugoslavi. Successivamente Mattarella e Pahor si sono recati presso il monumento ai Caduti sloveni che ricorda quattro membri del Tigr (Trst Istra Gorica Rijeka) fucilati il 6 settembre 1930 dopo una condanna a morte emessa dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Ferdo Bidovec, Fran Marusic, Zvonimir Milos e Alojz Valencic avevano tra i 22 e i 34 anni erano stati riconosciuti colpevoli anche di un attentato contro un quotidiano fascista, in cui era morto un redattore, Guido Neri. I quattro poi nel tempo divenuti simbolo della resistenza delle minoranze slave al fascismo. Anche qui i due presidenti hanno deposto una corona di fiori, osservando un minuto di silenzio, e si sono tenuti per mano a lungo.

I due capi di Stato in precedenza si erano incontrati nella caserma del Reggimento Piemonte Cavalleria a Villa Opicina, sul Carso triestino. Successivamente si sono recati a Basovizza. Ad accogliere il presidente Mattarella al suo arrivo c'erano il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, il prefetto di Trieste, Valerio Valenti, e il sindaco della città, Roberto Dipiazza. Verso le 11 è giunto anche il presidente Borut Pahor, e insieme a Mattarella hanno passato in rassegna il picchetto d'onore, entrambi, come tutti gli staff, indossando la mascherina.

Per Mattarella e Pahor la storica visita è continuata alla prefettura a Trieste, dove i due capi di Stato stanno assistendo alla sigla di un memorandum d'intesa per la riconsegna del Narodmi Dom (Casa del popolo o Casa nazionale) storicamente la sede delle organizzazioni degli sloveni triestini, e che fu incendiata dai fascisti il 13 luglio 1920, e dove consegneranno delle onorificenze allo scrittore Boris Pahor. Per ultimo Mattarella incontrerà in Regione i rappresentanti delle associazioni degli esuli.

Mattarella: "La storia non si cancella"

"La storia non si cancella. E il dolore non si dimentica. Ma o si coltiva il rancore o se ne fa patrimonio comune nel ricordo e nel rispetto, coltivando un'amicizia comune. Al di là e al di qua del confine Sloveni e Italiani hanno scelto la seconda strada e sono rivolti al futuro in nome dei valori oggi comuni libertà, democrazia, pace", ha detto Sergio Mattarella a Trieste.