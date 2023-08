Foggia, donna uccisa a coltellate in tabaccheria. Ipotesi rapina finita male

Foggia, 28 agosto 2023 – Una donna è stata uccisa a coltellate, molto probabilmente al termine di una rapina, in una tabaccheria a Foggia. Francesca Marasco di 72 anni, titolare dell’esercizio commerciale, è stata trovata morta nel negozio di via Marchese De Rosa da un cliente che ha dato l’allarme con una chiamata al 112. I sanitari del 118 che sono arrivati sul luogo dell’omicidio hanno trovato la tabaccaia in una pozza di sangue, riversa a terra vicino al bancone, e non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’anziana. Sul luogo i carabinieri che hanno aperto le indagini e hanno trovato il coltello utilizzato per l’omicidio a poca distanza dalla tabaccheria; la polizia locale ha provveduto a deviare il traffico della strada.

Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, i primi elementi per trovare il killer di Francesca Marasco sarebbero già stati individuati. Gli investigatori hanno già acquisito una serie di elementi per individuare l'autore dell'omicidio. A supporto dell'attività investigativa ci potrebbero essere anche le immagini del sistema di videosorveglianza.

Il testimone: “Lavorava da sola”

Un residente del quartiere dove è avvenuta la rapina alla tabaccheria di Francesca Marasco ha parlato così della donna titolare del negozio: “Era una persona molto gentile e conosciuta da tutti nel quartiere. Lavorava da sola. Non era sposata. Fino a qualche anno fa nel negozio c'era anche la madre, ma poi è venuta a mancare e Francesca, da allora gestiva tutto da sola. Alle 12 sono passato con il cane davanti all'ingresso della tabaccheria e sembrava tutto tranquillo. Poi abbiamo sentito molte sirene e abbiamo appreso cosa era accaduto. Foggia non è più un posto sicuro”.