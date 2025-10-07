Martedì 7 Ottobre 2025

Il Pd allontana i centristi

Raffaele Marmo
Il Pd allontana i centristi
Cronaca
Foggia, arrestato il latitante Leonardo Gesualdo: era tra i più pericolosi d'Italia
7 ott 2025
REDAZIONE CRONACA
  3. Foggia, arrestato il latitante Leonardo Gesualdo: era tra i più pericolosi d’Italia

Elemento di spicco della ‘Società foggiana’, era ricercato dal 2020: deve scontare 12 anni di carcere per associazione mafiosa. Il 39enne è stato catturato in una casa alla periferia della città

Carabinieri dei GIS durante un'operazione

Foggia, 7 ottobre 2025 – È stato arrestato all'alba di oggi il latitante foggiano Leonardo Gesualdo, di 39 anni, ritenuto dagli investigatori elemento di spicco della 'Società foggiana', ricercato dal 2020 dopo essere sfuggito al blitz Decimabis e condannato in primo grado a 12 anni per associazione mafiosa. Era inserito nella lista dei latitanti più pericolosi.

I carabinieri del Gis lo hanno bloccato in un'abitazione alla periferia di Foggia mentre stava dormendo. Non ha opposto resistenza. Nel corso della perquisizione è stata ritrovata una pistola con sei colpi nel caricatore.

L’arresto

Il latitante si trovava in un edificio della periferia di Foggia ed è stato sorpreso nel sonno dalle esplosioni che hanno accompagnato l'ingresso delle teste di cuoio del Gis all'interno del covo. Nel rifugio Gesualdo era stato localizzato nei giorni scorsi a conclusione delle indagini svolte in questi mesi dai Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia sotto il coordinamento della Dda di Bari, guidata dal procuratore Roberto Rossi.

