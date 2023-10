Flussi record di migranti,. Biden prolunga il muro che aveva voluto Trump. Il tycoon: avevo ragione

Incalzato da ondate record di migranti al confine col Messico, dalle accuse dei repubblicani e dalle critiche anche di vari sindaci democratici, Joe Biden dà disco verde ad un altro pezzo del controverso muro voluto da Donald Trump (foto). In realtà un passo obbligato, si giustifica, ribadendo che non crede nell’efficacia della barriera ma spiegando che non poteva opporsi: "Ho cercato di convincerli a reindirizzare quei soldi. Non lo faranno. E secondo la legge non si può fare altro se non usare i soldi per lo scopo per cui sono stati stanziati". Resta il fatto che ha usato i poteri esecutivi per derogare a 26 leggi federali, tra cui alcune a difesa dell’ambiente, e sbloccare così i fondi ad hoc già stanziati nel 2019 dal suo predecessore.

Il tycoon coglie subito la sua rivincita: "È così interessante vedere Joe Biden dover infrangere ogni regola ambientalista per dimostrare che avevo ragione nel costruire il muro al confine. Chissà se si scuserà con me e con l’America per aver impiegato così tanto tempo a muoversi e per aver consentito che il nostro Paese fosse inondato da 15 milioni di immigrati clandestini, provenienti da luoghi sconosciuti", gongola sulla sua piattaforma Truth Social. E c’è malumore in casa dem, soprattutto nell’ala liberal. La prima bordata arriva dall’ex deputato texano Beto Òrourke, promessa del partito: "I muri non funzionano, Biden aveva promesso che non li avrebbe costruiti e ora è ancora più difficile per gli elettori distinguere tra lui e Trump sul tema confine-immigrazione".