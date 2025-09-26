Perché la Flotilla ha rifiutato l’appello di Mattarella e cosa prevede la mediazione del Patriarcato latino

Roma, 26 settembre 2025 - Nessun ripensamento. La rappresentanza italiana del Global Movement to Gaza, parlando a nome del Comitato direttivo della Global Sumud Flotilla, ha comunicato alle autorità italiane la propria decisione di non accettare la proposta di una deviazione del trasporto degli aiuti in direzione Cipro. L'ipotesi era stata avanzata dal Patriarcato latino di Gerusalemme: la mediazione prevedeva il trasporto degli aiuti a parrocchie del Patriarcato a Cipro, dalle quali sarebbero poi state trasferite prima al porto israeliano di Ashdod poi a Gaza attraverso un corridoio umanitario aperto dalle Misericordie. Categorica la risposta del Comitato della GSF: "Non lasceremo gli aiuti a Cipro - la posizione di alcuni rappresentanti della missione -: non rispetterebbe l'obiettivo della nostra missione che è rompere l'assedio della Striscia. Le nostre 50 barche proseguiranno dirette fino a Gaza". Una posizione ribadita anche dopo l'appello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha invitato i componenti a bordo delle navi ad accettare la proposta arrivata da Gerusalemme.

Un gruppo di imbarcazioni della Global Sumud Flotilla a sud di Creta il 24 settembre (Ansa)

Sommario

La Global Sumud Flotilla è pronta ad andare avanti per la propria strada e la scelta di rifiutare la proposta del Patriarcato latino, anche dopo l’appello del Colle, non fa che confermare questa intenzione. "Abbiamo ricevuto la proposta da parte del Presidente Mattarella di accettare per il bene nostro e la tutela in generale della vita umana, che noi condividiamo al 100%, di deviare la nostra rotta e accettare la mediazione”, dice oggi Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud. Ma "non possiamo accettare questa proposta perché arriva per evitare che le nostre barche navighino in acque internazionali col rischio di essere attaccate. Quindi è come dire: se vi volete salvare, noi non possiamo chiedere a chi vi attaccherà di non attaccarvi, malgrado sia un reato. Chiediamo a voi di scansarvi", aggiunge.

Per Delia, "questo nodo legale non è solo una questione di principio, è una questione sostanziale. È all'origine del fatto che fino ad ora la stessa entità che ha creato questo corto circuito, cioè Israele, sta commettendo un genocidio senza che nessuno dei nostri governi abbia ancora avuto il coraggio di porre delle sanzioni, di imporre un embargo sulle armi, di chiudere almeno una parte dei rapporti commerciali. Se una di queste tre o tutte e tre queste soluzioni fossero prese in considerazione -conclude la portavoce - noi ne saremmo ben felici. Ma noi non stiamo facendo nulla di male perché abbiamo il diritto di navigare in acque internazionali. Cosa succederebbe se invece delle nostre barche ci fossero quelle di alcuni turisti, aggredite da droni in maniera violenta? Noi siamo pronti a valutare delle mediazioni, ma non cambiando rotta, perché cambiare rotta significa ammettere che si lascia operare un governo in modo illegale, senza poter fare nulla".

In un frame di Maria Elena Delia, portavoce per l'Italia della Flotilla, 26 settembre 2025 (Ansa)

La decisione intrapresa da Flotilla di proseguire la propria tratta senza accettare deviazioni di qualunque tipo ha alzato ulteriormente i rapporti di tensione con il governo israeliano. "Israele non consentirà alle navi di entrare in una zona di combattimento attiva e non permetterà la violazione di un legittimo blocco navale", ha annunciato Gideon Sa'ar, ministro degli Esteri di Tel Aviv, che nonostante il rifiuto fa sapere come il governo Netanyahu sia ancora "pronto ad impegnarsi in qualunque accordo costruttivo per trasferire gli aiuti in modo legale e pacifico. In precedenza - continua -. avevamo proposto di scaricare i loro presunti aiuti nel porto turistico di Ashkelon, a pochi minuti da Gaza, e di trasferirli immediatamente nella Striscia. Purtroppo, la proposta è stata respinta due volte".

Ma la flotta umanitaria, che si sta dirigendo dall'isola di Creta verso est, ha fatto sapere di non essere intimidita da Israele: "Ci hanno detto di tornare indietro. Non lo faremo”, hanno dichiarato i membri dell'equipaggio. Tel Aviv, di contro, ha rincarato la dose: "L'atteggiamento di Flotilla dimostra il suo vero scopo: la provocazione e il servizio ad Hamas, certamente non uno sforzo umanitario".

Secondo le stime per la Flotilla potrebbero volerci ancora 3-4 giorni di navigazione prima di arrivare alla meta, a patto che non avvenga un altro attacco diretto da Tel Aviv. L'obiettivo del convoglio navale è infatti quello di raggiungere la zona critica coincidente con le 12 miglia dalla costa di Gaza su cui Israele sta imponendo il proprio controllo. Il maltempo, inoltre, potrebbe complicare ancora di più la navigazione.

Riguardo un eventuale attacco israeliano alla Flotilla, tuttavia, Crosetto ha ribadito l'intenzione del Governo di non muovere le navi militari contro un Paese amico: "Le nostre navi militari non svolgono funzioni di scorta e non uscirebbero nemmeno dalle acque internazionali qualora la Flotilla dovesse decidere di forzare il blocco israeliano - ha affermato il Ministro della Difesa -. Noi siamo lì per tutelare i cittadini italiani, ma era proprio necessario mettere a rischio l'incolumità di nostri connazionali per portare aiuti a Gaza? Mi sono sentito con i nostri parlamentari a bordo. Noi continueremo a lavorare perché non avvenga nessun incidente e su questo chiedo il vostro aiuto".

E oggi è tornato a parlare di Flotilla anche il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, che era intervenuto direttamente presso il Patriarcato latino di Gerusalemme per “facilitare l’arrivo e la consegna” degli aiuti. Proposta di mediazione respinta dalla Flotilla. "A Gaza non si può proprio attraccare - ha spiegato Zuppi-. Si può arrivare di fronte alla costa, ovviamente nel rispetto dei limiti delle acque internazionali, come gesto simbolico. Poi però rimane necessario arrivare a portare gli aiuti perché quello vuole la Flotilla, no? Allora sarebbe più giusto andare a scaricare i viveri a Cipro per farli arrivare alla popolazione".

Per il presidente della Cei la soluzione resta quindi l’isola del Mediterraneo, dove il patriarca Pizzaballa "ha la possibilità di attivare un'organizzazione che distribuisca tutto alla popolazione. E nessuno meglio di lui conosce la complessità di quel territorio. Altre soluzioni non paiono praticabili. Non Israele, ovviamente. E non il Libano, dove attraccare e possibile ma poi non c'è modo di trasportare tutto a Gaza".